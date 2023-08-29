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新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售

股樓投資 18:41 2023/08/29

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新鴻基地產（00016）與港鐵（00066）合作發展的天水圍天榮站上蓋項目今正式命名為YOHO WEST。新地副董事總經理雷霆表示，項目料於下月批預售，樓書及示範單位都正在趕工，有望於下月底前正式開售。對於有個別發展商先前減價推盤，雷霆認為發展商有各自的推盤及開價策略，而自己公司一向以市價推盤，料能讓買家接受定價。

有見樓價指數連跌3個月，雷霆指出，指數今年至今仍有升幅，而且近月租務市場的活躍實在不容忽視，租金指數持續緩緩上升。相信市民置業需求仍然強勁，樓價指數於第四季有機會能回復升軌。

新地代理總經理胡致遠表示，天榮站項目分兩期發展，其中先推出的項目第一期YOHO WEST提供1,393伙，涵蓋多元化戶型，而預計關鍵日期為2024年9月30日，距今約13個月。項目具有鐵路優勢，定價將參考其他鐵路上蓋項目

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

YOHO WEST 天水圍 新地 港鐵 發展商

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