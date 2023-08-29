日本政府「白皮書」：通縮或結束 惟一因素仍關鍵

日本政府對該國擺脫長期通縮控制的潛力表示樂觀，理由是近期工資增長強勁，價格趨勢不斷擴大。

日本政府於周二（29日）發表被稱為「白皮書」的年度經濟和財政政策報告。報告中，政府承認物價上漲受到入口成本提高的影響，但同時也在重塑公眾對物價的預期。報告強調，這為日本克服通縮提供了機遇，並強調有必要消除通縮心態，促進經濟增長前景。然而，政府仍持謹慎態度，因為工資的持續增長仍是完全克服通縮的關鍵因素。

日本經濟經歷了值得注意的通脹增長，超過了四十多年來的水平，並持續超過日本央行2%的目標。盡管如此，政府和央行都預計，隨入口成本上漲的影響減弱，通脹將放緩。雖然企業已迅速在零售價格中反映出入口成本的上漲，但服務業的調整幅度較為温和。白皮書強調了解決勞動力短缺、提高工資和增強勞動力技能對推動經濟復甦和工資增長的重要性。

隨日本擺脫新冠「後遺症」，面對被壓抑的需求和勞動力短缺問題，政府致力於應對出生率下降和年輕一代的經濟擔憂等挑戰。盡管大流行病期間增加的開支和不斷上升的通脹帶來了財政問題，但政府在「白皮書」中概述了恢復財政健康和實現可持續經濟增長的方法。

該文件強調，須平衡應急支出和長期戰略，建議轉向解決出生率下降問題和刺激企業投資，以實現持續的經濟復原力。

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