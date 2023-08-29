越南出口連跌6個月 惟工廠產出有改善

由於全球需求疲軟，越南出口連續第六個月下降，8月份按年下降7.6%，這對其依賴出口的經濟造成了影響。

盡管如此，由於越南是電子和服裝制造中心，工業產值連續第二個月增長2.6%。

進口按年下降8.3%，降至285.5億美元，貿易順差為38.2億美元。越南經濟陷入困境，面臨全球需求低迷和美國聯邦儲備緊縮政策。

雖然1至8月份的工業產值按年下降了0.4%，但最近的數據顯示了積極的趨勢。

智能手機、服裝和鞋類等主要出口產品出現明顯下滑。盡管零售額上升，但預計貿易疲軟仍將持續，影響經濟增長。

牛津經濟研究院（OxfordEconomics）預測，為應對這些挑戰，該國的政策利率將在年底前再下調50個點子。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機