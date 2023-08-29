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Intel明年推新芯片「Sierra Forest」 能源效益將提高逾倍

環球政經 15:16 2023/08/29

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Intel（INTC）公布一款將於明年推出、名為「Sierra Forest」的數據中心芯片，將使每瓦特耗電量所能完成的計算工作量增加一倍以上。

該芯片在能源效益方面有顯著提高。與Intel當前一代數據中心芯片相比，這款芯片的每瓦特性能預計將提高240%以上。這是Intel公司提高能源效益、降低數據中心耗電量戰略的一部分，與該行業更廣泛地推動可持續發展的做法相一致。數據中心部門負責為互聯網服務提供動力，在降低能源損耗方面面臨著越來越大的壓力。

Intel的Sierra Forest芯片旨在通過大幅提高單位能源損耗的計算工作效率來解決這一問題。Intel公司認識到自己面臨的競爭來自Ampere Computing和AMD，這兩家公司都推出了高能源效益數據中心芯片。

為了重新奪回數據中心領域的市場份額，Intel將其數據中心芯片分為兩種不同類型：注重性能的「Granite　Rapids」和高能源效益的「Sierra Forest」。據公司介紹，Sierra Forest芯片的密度更高，客戶可以將舊軟件整合到更少的服務器上，從而降低總擁有成本。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 林斯凱

晶片 AMD 數據中心 經濟 Intel
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