【職場熱話】 29歲男不獲公司續約 憂近「三字頭」難找工作 網民籲轉行找出路

一旦失業便會令人煩惱如何找下一份工作，同時亦因失去穩定收入，產生重大壓力。有網民在網上討論區發文，指自己29歲，公司表示不會與他續約，他對自己即將30歲才失業感擔憂，而且他指目前市道不佳，怕很難找工作，每天感到壓力大。他指自己想轉行，但沒有方向，因而詢問網民意見。網民都支持樓主增值自己並轉行，亦建議盡早找工作。不過亦有網民認為樓主沒有經濟負擔就不必太擔憂。

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亦有網民表示「找不到長工，散工也要先做著」、「其實你不用這麼早找工作，沒人會等你幾個月或一個月後才上班，除非你打算找到新工就跟現職公司談要提早走」、「你完全沒有經濟壓力，不用這麼擔心，你早半個月開始找工作就差不多，到時候找不到，就當暫時休息一下」，不過有網民認為「公司這麼早跟你說，就是給你時間找工作，等你找到就辭職」、「快找工作吧，我上星期才見完2份工，你現在合約轉合約，工資不會減少，等到離職多過1個月，之後才找到工作的話，工資也可能減一大半。」

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又有網民認為，「可能那時候市道好很多呢，還有幾個月比你準備」、「不要整天想着壓力大，負面思維對這件事無用。你本身沒有經濟壓力，又有積蓄，就可以慢慢找」、「我也是半年以上沒有找工作，但一找工作都有幾份請我，我沒有大學學歷，現在是看你自己的要求到哪」、「香港這麼大，不怕辛苦也會有份工，只不過未必是你喜歡。」

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有網民支持樓主轉行，「市道差沒辦法，轉行找其他出路吧。」也有網民建議「找些有牌的專業課程讀，趁這些時間裝備自己」、「考工程或者醫療之類的牌」、「有積蓄更不怕了，去考工程牌、電牌都好」、「幫自己製定失業時程表，編排做運動、找工作、自學等的活動，迫自己有系統地跟著做，因為沒有工作，正常有動力也會變懶，會有病態出現」、「如還是找不到全職，就找兼職做，很多全職都是從兼職做久了轉的。」

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有網民表示自己有同樣經歷，「我是做採購，做到這行快做不下去便準備轉行，我29歲才學修圖和剪片，之後發現市場上這類人供應太多，很難找工作。而且有證書的人起薪點也只是一萬，甚至有些做了7至8年的人，月薪還是2萬都沒有，這行還要工時長，客戶要求多，我想除非是最頂端的那10%，其他都不能『發圍』。」他續指，「我讀了『物業維修基礎證書課程』，三個月教你『風火水電』，而且有津貼，學校還會介紹工作給你。這行市場需求大，就算我手作方面很一般都找到工。」又指「就算這一刻不入行都好，你不知道什麼時候會有用，趁現在暫時沒有事做，又不用錢，讀了對自己有好處。」

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