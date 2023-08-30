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【美網】希臘球手首圈爆冷出局 賽後投訴場館「有陣味」

環球社會熱點 08:05 2023/08/30

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今年度最後一項網球大滿貫賽事﹑美國網球公開賽已於周一（28日）展開，女單賽事種子選手之一的希臘球手Maria Sakkari意外在首圈，不敵西班牙球手Rebeka Masarova出局。賽後，Sakkari投訴場館飄出大麻味。

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28歲的Sakkari現時女單世界排名第8，亦是賽事第8號種子。今次Sakkari首圈的對手Masarova世界排名遠低僅71位，外界看好前者晉級。然而，Masarova以兩盤6比4，直落2比0擊敗對手，令眾人大跌眼鏡。

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賽事期間，Sakkari曾在首局領先細分4比1時，向球證投訴場館內傳來異味。賽後記者會上，Sakkari明言異味為大麻。她指周日（27日）練習時已聞到大麻味，正式比賽時亦飄出異味。

不過，Sakkari坦承異味不是自己被淘汰的原因，直言大麻味其實無影響表現，只是因為場中不時飄來味道，才決定向裁判提出投訴。她亦強調，場館後方是個公園，而且傳來的味道夾雜不同東西。

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責任編輯：吳漢培

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