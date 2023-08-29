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業主急用錢　御金．國峯1950萬沽　11年蝕428萬

股樓投資 18:16 2023/08/29

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二手市場再錄大額蝕讓買賣。油麻地御金．國峯有四房單位日前以1,950萬元易手，業主持貨11年，現帳面蝕428萬元離場。據了解，原業主急用錢，不惜以吸引價錢沽貨。

美聯物業彭文浩說，油麻地御金．國峯1座中層A室，實用面積1,132平方呎，四房一套連工人套間隔，望昂船洲一帶海景，景觀開揚，日前以1,950萬元易手，實用呎價約17,226元。據了解，原業主於2012年2月以2,378萬元購入上址，持貨11年，現帳面蝕428萬元，物業期內貶值18%。

彭文浩透露，據了解原業主急用錢，不惜以吸引價錢沽貨，終吸引一直心儀優質單位之用家承接。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

御金‧國峯 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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