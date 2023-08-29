渣打7億美元 出售全球航空融資租賃業務

渣打集團(02888) 宣布，以初始對價總額７億美元現金，出售全球航空融資租賃業務予沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund 擁有的Aircraft Leasing Company (AviLease)。渣打預料交易於本年底完成，將錄收益約3億美元，普通股權一級資本比率將增加約19個基點。渣打全日收報70.95元，上升0.6%。

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項目買家，總部設於沙特阿拉伯利雅得之 AviLease 在 2022 年開始經營，提供租賃、交易及資產管理服務。

渣打航空租賃業務擁有並管理由 120 多架飛機組成的現 代化機隊，當中的飛機租賃給 30 多家世界著名航空公司，並為全球各地的航空公司和其他客戶提供 230 多架飛機的租賃和融資。2022 年其航空租賃業務錄得稅前利潤 1,820 萬美元、稅後利潤 1,560 萬美元、 資產總額 38 億美元、資產淨值 3 億美元。渣打指出，交易使集團能夠繼續將精力聚焦於突出的領域，並進一步推進集團提高有形股本回報率計劃。

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