【業績｜2318】平保半年少賺1%　中期息0.93元人幣

▲ 【業績｜2318】中國平安半年少賺1.2% 中期息0.93元人幣

中國平安 （02318） 公布半年業績，純利按年減少1.2%至698.4億元（人民幣，下同）。收入按年增加7.9%至5461.3億元，但營運利潤按年跌5%至819.6億元。平保宣派中期股息0.93元，按年增加1.1%。

截至6月底，平保個人客戶數超2.29億，客均合同數較年初增長0.7%至2.99個。個人業務歸母營運利潤佔總歸母營運利潤83.4%。

平保壽險新業務價值增33%

期内，壽險及健康險業務方面，平保新業務價值（NBV）259.6億元，按年增長32.6%，但營運利潤按年下跌1.74%至585.93億元。按可比口徑下，新業務價值按年增長45%。內含價值營運回報率14.4%，按年增加1.2個百分點；壽險綜合償付能力充足率為212%，按年跌7.7個百分點。

保險資金投資方面，平保投資組合實現年化收益率4.1%，按年升0.7個百分點 ；年化淨投資收益率3.5%，跌0.4個百分點。截至6月底，投資組合規模4.6萬億元，較年初增長6.5%。

平安銀行不良貸款率1.03%

此外，平安產險保險服務收入1,558.99億元，按年增長7.8%。平保旗下的平安銀行淨利潤253.87億元，按年增加14.9%。截至6月末，不良貸款率1.03%，較年初下降0.02個百分點，撥備覆蓋率291.51%，較年初上升1.23個百分點。

（持續更新中）

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記者：伍鍵文