嘉湖山莊兩房「97貨」410萬沽　帳面升值25%

樓價持續調整，再有長情業主沽貨離場。天水圍嘉湖山莊有業主因看淡樓市前景，所以止賺離場。值得留意的是，原業主於1997年入市，持貨26年，物業帳面僅升值25%。

中原地產陳思麗表示，嘉湖山莊美湖居2座高層E室，實用面積441平方呎，兩房間隔，享開揚米埔景，上月底叫價480萬元放盤，終累減70萬元，以410萬元易手，實用呎價約9,297元。陳思麗說，單位多年來作收租用途，由於業主看淡樓市，故止賺離場，而買家為年青上車客，買樓準備結婚，見上址樓價合預算，所以入市自用。

資料顯示，原業主於1997年以328.4萬元一手購入單位，持貨26年，現帳面獲利81.6萬元，單位期內升值25%。

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