【業績│地產股】信置加派末期息至43仙　全年基礎溢利跌7%　多個新項目將推售

▲ 【業績│地產股】信置全年度基礎溢利跌近7% 末期息43仙 現價股息率6.5厘

信和置業 （00083） 公布截至6月底止，全年股東應佔基礎溢利為60.9億元，按年跌6.8%，計及非現金項目的投資物業重估虧損1.6億元，股東應佔溢利為58.5億元，按年增2%。信置擬派末期息43仙，按年升2.4%，全年度共派息58仙。

信置全日升1.2%，收報8.97元，現價股息率為約6.5厘。

期內，收入按年跌23.6%至118.8億元。集團應佔物業銷售總收入為119.4億元，按年升10.1%。

展望未來，集團將有多個新項目推售。除了位於將軍澳的凱柏峰III、元朗的柏瓏 III、中環的 ONE CENTRAL PLACE 及黃竹坑的海盈山已獲發預售樓花同意書，集團預期有一個住宅項目將於2023/2024財年獲發預售樓花同意書， 為油塘通風樓物業發展項目。

截至6月底止，集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1950萬平方呎，其中，商業佔46.8%、住宅佔27.9%、工業佔11.3%。

租賃活動方面，總租金收益為35億元，按年跌1.1%，主因寫字樓物業出租率下降及續租租金負增長，但部分被商舖物業表現改善抵消。而商舖物業表現改善是由於減少向租戶提供租金寬減、出租率上升以及營業額租金增加。

上財年投資物業組合整體出租率為91.2%，較對上一個財年升0.4個百分點。

酒店方面，酒店經營收入13.76億元，按年升1.4倍，經營溢利為4.5億元。信置指，隨著航空公司客運能力逐步恢復和機票價格回復正常，大眾旅客恢復旅 遊，預期國際入境人數上升，酒店業因而受惠。另外，香港遨海酒店計劃於今年第四季度以新的商業和運營策略重開酒店。

截至6月底止，集團擁有現金及銀行存款439.3億元。

展望未來，信置指，營商環境逐步回復正常，加上利率前景日趨清晰，將為市場復甦增添動力，並為香港住宅市場提供支持。

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編輯：袁諾曦