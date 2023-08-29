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【刺激成交】促進股市流動性專責小組名單出爐　唐家成任主席　本地+中外大行齊集

股市 17:49 2023/08/29

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【港股檢視】促進股票市場流動性專責小組名單出爐　唐家成擔任小組主席

政府宣布，成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議。專責小組由昔日證監會主席唐家成擔任小組主席，成員包括其他八位來自金融業界的人士。翻查資料，非官方成員成員包括中外投行高管、恒指公司高層，及ETF發行商管理層等。政府指專責小組將於短期內召開會議。

政府指，專責小組將全面檢視影響市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面。專責小組亦會就提升香港股票市場的競爭力、促進其可持續發展，以及如何向重點市場的發行人和投資者推介本港股票市場等事宜，提出具體建議。

專責小組成員名單如下：

主席
——
唐家成

非官方成員
—————
徐亦釗（摩根士丹利銀行亞洲有限公司行政總裁）
丁晨（南方東英資產管理總裁）
馮婉眉（滙豐銀行前香港區總裁）
林穎聰（花旗銀行香港區金融市場主管、中國暨香港金融機構聯席銷售主管）
李惟宏（香港證券業協會主席、立法會金融服務界功能界別議員）
巫婉雯（恒指公司行政總裁）
王磊（華泰金控行政總裁）
黃王慈明（投資基金公會行政總裁）

官方成員
————
財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）
證券及期貨事務監察委員會行政總裁
香港金融管理局副總裁
港交所聯席營運總監及股本證券主管

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編輯：李哲毅

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