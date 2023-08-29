  • 28°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱餐飲股】奈雪的茶中期扭虧轉賺近6610萬元人民幣　不派息

股市 17:11 2023/08/29

分享：

分享：

【業績】奈雪的茶中期扭虧轉賺近6610萬元人民幣　不派息

奈雪的茶 （02150） 公布中期業績。奈雪的茶半年扭虧為盈，公司權益股東應佔溢利6609.8萬元（人民幣，下同），相對去年同期虧損2.5億元，每股盈利0.04元人民幣，不派中期息。

期內，奈雪的茶收入為25.9億元，按年升26.8%，增加主要由於集團經營門店數量的持續增加，及於上半年內地疫情管控措施的放開。

其中，奈雪的茶茶飲店貢獻絕大部分收入，相關收入為23.5億元，跌1%，每筆訂單平均銷售價值為32.4元，跌11.7%。

截至6月30日，集團在93個城市擁有1194間奈雪的茶茶飲店，上半年淨新增126間奈雪的茶茶飲店。

奈雪的茶表示，首批奈雪的茶合夥門店預計將於下半年開出。未來，預計將單獨披露合夥門店的表現。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

【倉位異動】奈雪的茶大股東逾10億大貨存入CCASS　奈雪的茶：大股東無減持或質押意圖（第二版）

【業績︱餐飲股】叙福樓抽升13%　豪派中期連特別息共17.25仙　CEO黃傑龍：希望股東開開心心、食多餐帶旺經濟！

【業績︱餐飲股】火鍋連鎖呷哺呷哺中期扭虧賺240.6萬元人民幣　派息0.028元人幣

責任編輯︰梁浩碩

港股 奈雪的茶（02150）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績│地產股】信置加派末期息至43仙　全年基礎溢利跌7%　多個新項目將推售

下一篇文章

【內房危機】潤地簽訂上限23億元定期貸款融資協議　附2大違約條件規限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【港股市況】碧桂園升逾12%、碧服升一成　恒指再彈353點、成交近1014億元（不斷更新）
【港股市況】碧桂園升逾12%、碧服升一成　恒指再彈353點、成交近1014億元（不斷更新）
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【內房危機】碧桂園午後抽升11%　召開私募債「16碧園05」第二次會議、擬增設40日寬限期
【內房危機】碧桂園午後抽升11%　召開私募債「16碧園05」第二次會議、擬增設40日寬限期
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款