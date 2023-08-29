【業績︱餐飲股】奈雪的茶中期扭虧轉賺近6610萬元人民幣　不派息

▲ 【業績】奈雪的茶中期扭虧轉賺近6610萬元人民幣 不派息

奈雪的茶 （02150） 公布中期業績。奈雪的茶半年扭虧為盈，公司權益股東應佔溢利6609.8萬元（人民幣，下同），相對去年同期虧損2.5億元，每股盈利0.04元人民幣，不派中期息。

期內，奈雪的茶收入為25.9億元，按年升26.8%，增加主要由於集團經營門店數量的持續增加，及於上半年內地疫情管控措施的放開。

其中，奈雪的茶茶飲店貢獻絕大部分收入，相關收入為23.5億元，跌1%，每筆訂單平均銷售價值為32.4元，跌11.7%。

截至6月30日，集團在93個城市擁有1194間奈雪的茶茶飲店，上半年淨新增126間奈雪的茶茶飲店。

奈雪的茶表示，首批奈雪的茶合夥門店預計將於下半年開出。未來，預計將單獨披露合夥門店的表現。

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責任編輯︰梁浩碩