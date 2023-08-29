《綠色地球小勇士夏日音樂會》綠韻悠揚 以音樂推動環保與可持續發展

致力推動環保教育，支持可持續發展，可以從音樂開始。由香港國際音樂比賽總會主辦，多間機構及基金會支持的第三屆香港國際青年音樂家大賽──環保教育系列《綠色地球小勇士夏日音樂會》，日前於香港理工大學賽馬會綜藝館圓滿舉行，當晚邀請到不同年齡的音樂家及藝術家聚首一堂，透過演奏樂器、美妙歌聲及環保主題短片，以音樂為媒界，共同宣揚環保訊息。音樂會部份收益將撥捐世界自然基金會，支持環境保護工作。

氣候變化已迫在眉睫，可持續發展關係到人類的未來，是當今全球關注的議題。而培育年輕一代愛護環境的態度，以及養成富責任感的環保行為，是落實可持續發展「既能滿足當代的需要，而同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」目標的關鍵之一。

宣揚環保價值觀 家長身體力行支持



若環保教育目標對象為小朋友及家長，以音樂為媒界是很有效的方式，因為音樂是一種極具感染力的國際語言。這場綠色音樂會正是宣揚環保價值觀的序章，讓小朋友以參與音樂會的方式了解環保知識，同時家長也要身體力行落實環保，給下一代最好的示範。

▲ 《綠色地球小勇士夏日音樂會》於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。

音樂會由曾獲環保英語演講比賽冠軍的Christie Tse及Christian Tse兩姊弟的表演掀開序幕，二人配合環保主題音樂短片載歌載舞，傳遞愛護大自然的重要性，並號召大家成為保護地球的一分子。

▲ Christie Tse及Christian Tse兩姊弟聯同環保音樂劇導演Marc Ngan一同為音樂會掀開序幕。

▲ Christie Tse及Christian Tse兩姊弟親自出演環保主題音樂短片，傳遞愛護大自然的訊息。

音樂菁英獻藝 樂韻感動人心

接下來精彩演出接連上演，香港優秀兒童合唱團及香港培道小學合唱團分別獻唱多首動聽歌曲；及後Edmond Cheng’s Music Center的年輕低音大提琴手及Hong Kong Young Soloists的年輕小提琴手，分組為大家演奏多首古典樂名曲。

▲ 香港培道小學合唱團傾力獻唱《共肩童行》，展現最美童聲。

中場小休後，由Hong Kong Young Soloists Mendelssohn Chamber、由長者組成的東華三院E大調合奏團，以及Hong Kong Young Soloists Paganini Chamber先後帶來精彩紛呈的古典樂演出，體現跨代共融。

▲ 東華三院E大調合奏團是香港首個長者管弦樂團，充分展現長者積極的一面。

▲ Hong Kong Young Soloists Paganini Chamber帶來充滿朝氣活力的古典樂演出。

當晚音樂會由《聲夢傳奇2》亞軍、小提琴演奏家及歌手黃洛妍（Janees）擔任特別演出嘉賓，她首先以小提琴演奏一段巴哈的《E大調小提琴協奏曲》，再落力獻唱Whitney Houston的名曲《Greatest Love of All》，展現優秀的唱功。在謝幕時，Janees更與一眾參與演出的小朋友合唱《You Raise Me Up》，將現場氣氛帶到最高潮。

▲ 黃洛妍（Janees）以小提琴演奏一段巴哈的《E大調小提琴協奏曲》，再獻唱Whitney Houston的名曲《Greatest Love of All》，盡顯多元化音樂才華。

環保傳承 從教育開始



在多間機構及基金會大力支持下，呈獻了一場令人驚艷的音樂會，震撼人心又具教育意義。思敏英語學習中心（English Wise Learning Centre）作為音樂會的贊助機構之一，希望每位小朋友均有接受環保教育的機會，從而加深對可持續發展的了解，除了發揮自身教育專長，編寫以環保為主題的英語教育課程外，未來亦計劃與更多學校合作，通過安排環保專家到學校演講，宣傳環保知識及心得，並鼓勵學生成為環保大使，協力推動同輩身體力行。

▲ 思敏英語學習中心致力編寫以環保為主題的英語教育課程，並鼓勵小朋友成為環保大使，感染身邊人一同為環保出力。

(特約)