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《綠色地球小勇士夏日音樂會》綠韻悠揚 以音樂推動環保與可持續發展

都會情報 17:00 2023/08/29

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致力推動環保教育，支持可持續發展，可以從音樂開始。由香港國際音樂比賽總會主辦，多間機構及基金會支持的第三屆香港國際青年音樂家大賽──環保教育系列《綠色地球小勇士夏日音樂會》，日前於香港理工大學賽馬會綜藝館圓滿舉行，當晚邀請到不同年齡的音樂家及藝術家聚首一堂，透過演奏樂器、美妙歌聲及環保主題短片，以音樂為媒界，共同宣揚環保訊息。音樂會部份收益將撥捐世界自然基金會，支持環境保護工作。

氣候變化已迫在眉睫，可持續發展關係到人類的未來，是當今全球關注的議題。而培育年輕一代愛護環境的態度，以及養成富責任感的環保行為，是落實可持續發展「既能滿足當代的需要，而同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」目標的關鍵之一。

宣揚環保價值觀 家長身體力行支持

若環保教育目標對象為小朋友及家長，以音樂為媒界是很有效的方式，因為音樂是一種極具感染力的國際語言。這場綠色音樂會正是宣揚環保價值觀的序章，讓小朋友以參與音樂會的方式了解環保知識，同時家長也要身體力行落實環保，給下一代最好的示範。

《綠色地球小勇士夏日音樂會》於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。

音樂會由曾獲環保英語演講比賽冠軍的Christie Tse及Christian Tse兩姊弟的表演掀開序幕，二人配合環保主題音樂短片載歌載舞，傳遞愛護大自然的重要性，並號召大家成為保護地球的一分子。

Christie Tse及Christian Tse兩姊弟聯同環保音樂劇導演Marc Ngan一同為音樂會掀開序幕。

Christie Tse及Christian Tse兩姊弟親自出演環保主題音樂短片，傳遞愛護大自然的訊息。

音樂菁英獻藝  樂韻感動人心

接下來精彩演出接連上演，香港優秀兒童合唱團及香港培道小學合唱團分別獻唱多首動聽歌曲；及後Edmond Cheng’s Music Center的年輕低音大提琴手及Hong Kong Young Soloists的年輕小提琴手，分組為大家演奏多首古典樂名曲。

香港培道小學合唱團傾力獻唱《共肩童行》，展現最美童聲。

中場小休後，由Hong Kong Young Soloists Mendelssohn Chamber、由長者組成的東華三院E大調合奏團，以及Hong Kong Young Soloists Paganini Chamber先後帶來精彩紛呈的古典樂演出，體現跨代共融。

東華三院E大調合奏團是香港首個長者管弦樂團，充分展現長者積極的一面。

Hong Kong Young Soloists Paganini Chamber帶來充滿朝氣活力的古典樂演出。

當晚音樂會由《聲夢傳奇2》亞軍、小提琴演奏家及歌手黃洛妍（Janees）擔任特別演出嘉賓，她首先以小提琴演奏一段巴哈的《E大調小提琴協奏曲》，再落力獻唱Whitney Houston的名曲《Greatest Love of All》，展現優秀的唱功。在謝幕時，Janees更與一眾參與演出的小朋友合唱《You Raise Me Up》，將現場氣氛帶到最高潮。

黃洛妍（Janees）以小提琴演奏一段巴哈的《E大調小提琴協奏曲》，再獻唱Whitney Houston的名曲《Greatest Love of All》，盡顯多元化音樂才華。

環保傳承 從教育開始

在多間機構及基金會大力支持下，呈獻了一場令人驚艷的音樂會，震撼人心又具教育意義。思敏英語學習中心（English Wise Learning Centre）作為音樂會的贊助機構之一，希望每位小朋友均有接受環保教育的機會，從而加深對可持續發展的了解，除了發揮自身教育專長，編寫以環保為主題的英語教育課程外，未來亦計劃與更多學校合作，通過安排環保專家到學校演講，宣傳環保知識及心得，並鼓勵學生成為環保大使，協力推動同輩身體力行。

思敏英語學習中心致力編寫以環保為主題的英語教育課程，並鼓勵小朋友成為環保大使，感染身邊人一同為環保出力。

(特約)

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