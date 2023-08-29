【外賣平台】戶戶送推電商廣告平台 訂單追蹤頁面開放作廣告用途

戶戶送宣布在香港推出全新「戶戶送媒體及電子商務」廣告平台。由即日起，品牌可透過戶戶送應用程式、網站、社交媒體、電子郵件以及推送通知，向戶戶送顧客進行推廣。除了贊助搜尋排名外，戶戶送更首次將訂單追蹤頁面開放作廣告用途，而全新廣告功能將在未來數月內正式推出。

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據了解，「戶戶送媒體及電子商務」廣告平台於去年夏季在英國初次推出，成果令人鼓舞， 2023年第二季度的廣告年化收益達5,500萬英鎊，佔總交易額（GTV）達0.8%，反映平台有效為商戶帶動增量需求。在英國，其中一些利用平台達到理想宣傳效果的知名品牌包括可口可樂、聯合利華(Unilever)、利潔時和百事可樂。

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戶戶送香港區署理總經理 Nick Price 表示：「戶戶送全球每月有超過700萬活躍用戶，為品牌提供强大且有價值的潛在客戶群。我們的全新廣告平台將有助餐廳和生活百貨夥伴有效地傳達他們的品牌故事，同時確保顧客能繼續享受豐富的美食體驗。只要用得其所，不同的廣告方案將可幫助消費者更容易獲得有用的資訊，同時幫助商戶提升業務。」

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撰文：鄭日棱