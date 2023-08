國際獅子總會中國港澳三〇三區 2023-2024年度區職員暨屬會職員就職典禮及第63屆東南亞獅子大會（OSEAL Forum）發佈會

國際獅子總會中國港澳三〇三區(下稱「獅子會」) 於2023年8月26日假座香港會議展覽中心舉行2023-2024年度區職員暨屬會職員就職典禮。本年度就職典禮榮幸地邀得發展局局長甯漢豪女士JP擔任主禮嘉賓,現場有接近1,300名獅友及嘉賓出席,陣容鼎盛,同日下午舉行了第63屆東南亞獅子大會(OSEAL Forum)發佈會,將於2026年在香港舉行,並得到香港旅遊發展局及亞洲國際博覽館支持,屆時將接待超過七千名東南亞獅友訪港澳。

香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士JP表示:「獅子會的工作涉獵很多的範疇,環保、教育、安老、青年事務等不同領域,透過不同的服務去貢獻社會。籌辦和參與各項的活動,在抽出時間的同時,投入很多心血;正如沈顏大會主席提到獅子會「四出精神-出心、出力、出錢、出席」,與政府造地的口號「四提-提速、提量、提效、提質」有所關連。為了市民的福祉,我們積極按照「四提」,在發展過程中的各個環節都希望突破掣肘,透過多管齊下的努力,希望有足夠的緩衝空間,應對不可遇見的情況。我知道獅子會有很多充滿熱誠的成員,網絡很闊,橫跨不同輩分,希望透過大家的網絡,支持特區政府工作以及多給予我們意見,相信我們今天鋪墊下的一沙一石,都會成為將來的優質都會,我希望大家在今日的就職典禮之後,繼續發揮你們的所長,貢獻我們的社會。」

獅⼦會總監陸嘉暉說:「秉承本年度口號『傳承創新 成就輝煌 We Serve We Strive for Excellence』,希望傳承獅子會優良文化,同時與時俱進,引入更多創新構思,以無限infinity符號演變『沒有最好,只有更好』。為配合各個分會迅速發展,今年新設全球新會擴展團隊(GET)及區協調員一職,協助指導獅友及新會更穩固下發展,走得更遠。今年分域有更大使命,新舊屬會編配,互相學習、取長補短,擦出更多火花,另外亦分別照顧香港18區及澳門地區服務,擴大獅子會於地區之發展及合作關係。」

大會主席暨獅子會第一副總監沈顏表示:「今年我們國際會長的口號是『改變世界 Changing the World』。這一口號不僅鼓勵我們去改變他人的生活,也鼓勵我們去改變自己的生活。我們要努力改變我們的社區,讓它變得更好。我們要努力改變我們的國家,讓它更加繁榮。我們要努力 改變我們的世界,讓它更加和平。我們要努力改變我們的自己,讓我們更加理解他人、接納他人、尊重他人。我們要努力改變我們的獅子會,讓它更加團結,更加強大,更具影響力。我們要努力改變我們的生活,讓它更加有意義,更加充實,更加豐盛。」

另一壓軸活動,於同日下午舉行了第63屆東南亞獅子大會(OSEAL Forum)發佈會,正式宣布國際獅子總會中國港澳三○三區成功申辦並將於2026年在香港舉行。大會將於2026年舉行。東南亞為國際獅子總會的第五憲章區,當中包括有中國內地、中國香港、中國澳門、台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、日本、韓國以及關島等太平洋地區。大會的主辦權由上述國家及地區輪流擔任,而自1965年首次成為主辦地區以來,港澳區前後共舉辦了八次大會,此次是繼2016年後的再次成功申辦。

是次成功申辦有賴於香港旅遊發展局及亞洲國際博覽館全力支持,會議為期四日預計將有超過7,000旅客訪港,超過萬人參與。東南亞獅子大會活動包括有開幕典禮、各類型會議、研討會、論壇、工作坊、展覽、匯演、 招待會及閉幕典禮等,交流社區發展願景,聚焦展示盛會,並匯聚各地的領導分享其經驗和服務故事。屆時,大會計劃帶領獅友參觀西九文化區、11 SKIES等香港地標,並計劃經港珠澳大橋參訪澳門及其他大灣區內城市,讓海外獅友加深對粵港澳大灣區了解,相信亦可為香港以及灣區帶來可觀經濟效益。

香港旅遊發展局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示:「我們非常高興贏得區內盛事 — 2026年東南亞獅子大會的主辦權!這不僅印證了旅發局與國際獅子總會中國港澳三〇三區在競投過程中的努力,更凸顯香港得天獨厚的優勢:不僅是連接內地和全球城市的重要門戶,更擁有多元化的場地設施、便捷的交通配套以及豐富的專業知識。我們期望透過今次會議,向全球展示香港作為『國際會展之都』的地位,並重點呈現大嶼山一站式體驗的獨有魅力,由『機場城市』發展計劃、頂尖場館 — 亞洲國際博覽館,到香港迪士尼樂園、昂坪360等等,兼備商務與休閒旅遊的多元面貌。」

關於國際獅子總會中國港澳三〇三區:

國際獅子總會於1917年在美國芝加哥成立,分佈於超過208個國家和地區。香港首個獅子會始創於1955年,其後多個獅子會相繼成立後,國際獅子總會於1960年,批准成立為「國際獅子總會中國港澳三〇三區」。在香港及澳門共有112個屬會,在不同地區、不同範疇作社會及慈善服務,目前中國港澳三〇三區有超過3,000名會員;獅子會亦是受中國政府承認的國際慈善服務組織之一。

中國港澳三〇三區的服務多元化,在教育方面設有獅子會中學、小學,獅子會姊妹學校計劃,公益少年團,獅子會音樂基金和獅子會禁毒基金等;在環保方面,設有獅子會自然教育中心;在青少年服務方面設有港澳青獅基金,獅子會港澳青少年輔導基金,獅子會國際青年營,將軍澳獅子會青年營,獅子會林村青年康樂中心和國際和平設計比賽等;在醫療健康方面,設有獅子會腎病教育中心及研究基金,香港獅子會眼庫,聾人中心,挑戰糖尿病及愛滋病警覺運動,獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金和國際獅子會骨質疏鬆教育及研究基金,獅子會社區服務基金和獅子會青年創科基金等,持續有效地支援香港發展各範疇服務,擴展多區獅子會活動中心,服務港澳兩地。



