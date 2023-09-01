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【裝修攻略@iM網欄】天氣不似預期 裝修工程DELAY再DELAY

名人薈萃 07:00 2023/09/01

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「師傅。你應承我下星期起貨好唔好？」

「冇問題。我辦事，你放心。」

外牆工程即將開展…

「好大雨。做唔到呀，格硬做外牆，師傅好危險。」

「啱嘅。安全第一。咁等停雨。」

「停雨即刻開工」

同場加映：【青姐話】恨鐵不成鋼   一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

7日後，外牆工程即將再度開展…

「大廈高層突然要維修，低層單位外牆裝修不准做。」

「吓… 咁要等幾耐？」

「大廈未覆呀」

14日後，外牆工程即將再度開展…

「又狂風暴雨呀！好大雨。做唔到呀！」

「……」

「冇辦法啦！雨季。」

外牆工程之常態

…以上係裝修工程的寫照。有時候，工程方會遇到不可抗力因素導師工期延誤。姑勿論責任誰屬，工程被迫延誤是事實。所以：

裝修真的不要預得太「忟」。諗住起貨後兩日結婚呢D會有好大不確定性。

唔好諗住裝修公司許下承諾，就可以override不可控因素，裝修公司仍有在不可抗下延期的權利。最終要保障限期前起貨，只能夠一開始預鬆D。

同場加映：【溫股知新】內地出力谷  港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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