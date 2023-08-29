▲ 【內房危機】潤地簽訂上限23億元定期貸款融資協議 附2大違約條件規限

潤地 （01109） 公布，於今（29日），公司作為借款人就上限23億港幣的定期貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議。該貸款融資自首提款日起計為期36個月。

根據該融資協議，如果華潤集團不再擁有公司股本中不少於35%的實益所有權，將構成違約事件。華潤集團為公司的單一最大股東及擁有公司約59.55%的已發行股本。

根據該融資協議，如果華潤集團不再由中國政府機關實益擁有50%以上的權益，亦將構成違約事件。

倘發生該融資協議項下的違約事件，根據該融資協議，貸款人可宣佈取消提供貸款額度及/或宣佈所有還款項連同貸款額度項下所有應計利息及其他所有公司需於該融資協議項下支付的款項即時到期及須予償還。

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編輯：姚卓然