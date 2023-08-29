  • 28°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】潤地簽訂上限23億元定期貸款融資協議　附2大違約條件規限

股市 16:58 2023/08/29

分享：

分享：

【內房危機】潤地簽訂上限23億元定期貸款融資協議　附2大違約條件規限

潤地 （01109） 公布，於今（29日），公司作為借款人就上限23億港幣的定期貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議。該貸款融資自首提款日起計為期36個月。

根據該融資協議，如果華潤集團不再擁有公司股本中不少於35%的實益所有權，將構成違約事件。華潤集團為公司的單一最大股東及擁有公司約59.55%的已發行股本。

根據該融資協議，如果華潤集團不再由中國政府機關實益擁有50%以上的權益，亦將構成違約事件。

倘發生該融資協議項下的違約事件，根據該融資協議，貸款人可宣佈取消提供貸款額度及/或宣佈所有還款項連同貸款額度項下所有應計利息及其他所有公司需於該融資協議項下支付的款項即時到期及須予償還。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

相關文章：

【內房危機】潤地否認收購萬達地產　另萬達商管招股書再度失效

【業績｜內房股】潤地：今年銷售或超3000億人幣　整體樓市仍面對不少壓力

【業績︱內房】中國金茂半年純利大削83%、仍賺4.3億人幣　中期息狠削至1.5仙

編輯：姚卓然

華潤置地（01109） 港股 保險公司 虛擬銀行 貸款融資 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱餐飲股】奈雪的茶中期扭虧轉賺近6610萬元人民幣　不派息

下一篇文章

【業績｜老虎證券母企】向上融科盤前揚近8%　次季收入增11%　經調整純利1319萬美元勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【港股市況】碧桂園升逾12%、碧服升一成　恒指再彈353點、成交近1014億元（不斷更新）
【港股市況】碧桂園升逾12%、碧服升一成　恒指再彈353點、成交近1014億元（不斷更新）
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【阿布泰易手】收購阿布泰的泰國超市Big C　白手興家老闆擁泰姓、卻原來是中國人？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【打風消息】熱帶氣旋蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號　能否如期開學？港股本周有無5日市？
【內房危機】碧桂園午後抽升11%　召開私募債「16碧園05」第二次會議、擬增設40日寬限期
【內房危機】碧桂園午後抽升11%　召開私募債「16碧園05」第二次會議、擬增設40日寬限期
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
【藍籌｜業績】碧桂園服務中期少賺8.7%　不派中期息　仍手持現金125億人幣、重申擬回購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款