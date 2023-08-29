【業績｜老虎證券母企】向上融科盤前揚近8%　次季收入增11%　經調整純利1319萬美元勝預期

▲ 【業績｜老虎證券母企】向上融科次季收入增11% 經調整純利1319萬美元勝預期

互聯網券商老虎證券母企向上融科（美：TIGR）公布次季業績，期內淨收入約5563.14萬美元，按年增11.4%，符預期；純利1318.58萬美元，去年同期蝕887.05萬美元；經調整純利1532.81萬美元，按年增342.0%，好過預期的510萬美元。向上融科創始人兼行政總裁巫天華稱，上季優化收入結構和微調費用，帶動盈利能力。

向上融科美股盤前造好，現升7.8%，報3.89美元。

截至次季末，老虎國際入金客戶總數為84.09萬戶，按年增15.0%，按季增3.6%，向上融科稱，上季新增入金用戶中，約一半來自新加坡市場，澳洲次季入金客戶數創新高，按季近翻倍。

平均獲客成本下降

老虎國際上季總交易額651.36億美元，按年少23.8%，其中股票交易規模193.13億美元，按年少37.2%；客戶總資產規模172.69億美元，按年增長16.2%。巫天華提到，上季錄得16億美元的強勁客戶資產流入，然而美國預托證券ADR及港股市況不佳，拖累客戶資產價值。向上融科稱，次季平均獲客成本為162美元，較上季度的171美元進一步下降。

由於交投下降，老虎國際上季佣金收入為2,201萬美元，按年跌22.0%；利息收入為3,640萬美元，按年增長152.2%，主要是由於融資交易增加所致。

相關文章：

【互聯網券商】老虎國際正式在港推TigerGPT 具備輿情分析、概括業績公告及電話會議重點等功能

【TIGR】老虎國際首季營收增長26%至6633萬美元、勝預期 總交易額按季減少2.2%至670億美元

責任編輯：李哲毅