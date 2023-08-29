【內房奇葩】合生創展核心盈利15.8億 增1.8倍 10送1紅股 股價升逾5

合生創展（00754）公布，截至今年6月底止，上半年純利39億元，按年下跌38.9%；撇除稅後投資物業重估收益等之核心利潤為15.8億元，按年增長1.8倍。營業額150.8億元，按年增長14.5%。不派發中期息，每持有10股股份送1股紅股。

合生創展周二（29日）收報4.9元，升5.6%，成交額1,100萬元。

期內集團合約銷售金額為160.6億元人民幣，按年下跌4.7%；上半年已落成之總建築面積約為83.4萬平方米，預期於下半年落成的總建築面積為206.3萬平方米。

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集團上半年毛利53.8億元，按年升75.5%，毛利率亦上升13個百分點至36%。截至6月底止，集團擁有2,835萬平方米之土地儲備。

截至6月底止，集團總資產及總負債分別為2,958.3億及1,966.6億元，資產負債比率為67%。集團手頭現金約有189.9億元，一年內需償還之貸款額319.4億元。

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記者：李兆明