英8月食品價格升幅維持雙位數 仍超薪資增長

英國零售聯盟（British Retail Consortium，簡稱BRC）最新食品價格調查指出，當地8月零售食品價格維持雙位數，但薪資增長與其相比仍然落後。

英下調今年第4季能源價格限制 年半來首低於2000英鎊 【下一頁】

BRC周二（29日）公布的英國最新8月零售食品通脹率11.5%，低於7月的13.4%，跌幅主要來自生鮮食品升勢減弱。生鮮食品通脹率為11.6%，比7月時的14.3%明顯回落，但始終維持雙位數。室溫儲藏食品亦由7月的12.3%，下跌至8月的11.3%。

但英國國家統計局（ONS）公布的4月至6月民眾薪資增長為按年8.2%，與BRC零售食品價格升幅相比仍有多達逾3%差距。

BRC亦指出，英國8月零售商品價格增長為按年6.9%，與7月的8.4%相比有所下降。

英樓價跌無助入市 利率增長抵消利好 【下一頁】

BRC行政總裁狄金森（Helen Dickinson）表示，8月零售商品價格通脹下降對消費者屬好消息，達2022年10月後最低水平，主力為食品價格下跌。她指如果政府月初未向酒精飲品加稅，跌幅有機會更大。

惟狄金森指出，即使通脹率陸續回落，零售商供應鏈仍存在不少風險。俄羅斯取消繼續履行烏克蘭糧食黑海出口協議﹑俄國持續攻擊烏克蘭糧食設備及全球收成轉差等，可能阻礙英國通脹繼續減少。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培