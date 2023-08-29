稻苗基金會首辦慈善高爾夫球賽圓滿舉行 籌集善款支持香港青年飲食創業基金及飲食管理碩士課程獎學金 

▲ 稻苗基金會慈善高爾夫球賽2023賽事正式開始

稻苗基金會首辦慈善高爾夫球賽已於8月28日假香港哥爾夫球會圓滿舉行，是次慈善賽共120名善長熱心參與，為發展「香港青年飲食創業基金」及於今年聯同香港恒生大學的「飲食管理碩士課程獎學金」。

▲ 稻苗基金會慈善高爾夫球賽籌劃委員會成員及一眾明星球手於8月28日舉行的頒獎典禮上合照。

大會邀得香港特別行政區立法會議員張宇人先生，大紫荊勳章，GBS, JP聯同稻苗飲食專業學會主席江志恒先生、稻香集團主席鍾偉平博士BBS, MH, JP、香港恒生大學創新及創業中心主任暨商學院副院長（企業及商界聯繫）萬頴恩博士蒞臨擔任開球禮的主禮嘉賓。

▲ 立法會議員張宇人先生擔任稻苗基金會慈善高爾夫球賽開球禮的主禮嘉賓

立法會議員張宇人致辭時強調香港餐飲業團結合作。他表示：「知道今日有很多嘉賓專程從廣州來支持稻苗基金會慈善高爾夫球賽，在此特別呼籲各位稍後不要急著走，希望大家能夠繼續在港留宿消費。」

此外，亦邀得大會指定金融機構星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德先生、香港展域國際集團董事長盧建彤博士、香港中華煤氣有限公司商務總監 – 香港公用業務鄭曉光先生和中華電力有限公司客戶成功及銷售總監盧志華博士及香港藝人高爾夫球協會秘書長林漪娸女士大桿一揮，進行簡單而隆重的開球儀式後，賽事正式開始。

▲ 一眾嘉賓擔任開球禮的主禮嘉賓：（左起）中華電力有限公司客戶成功及銷售總監盧志華博士、香港展域國際集團董事長盧建彤博士、香港恒生大學創新及創業中心主任暨商學院副院長（企業及商界聯繫）萬頴恩博士、稻苗飲食專業學會主席江志恒先生、立法會議員張宇人先生,大紫荊勳章, GBS, JP、稻香集團主席鍾偉平博士BBS, MH, JP、星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德先生、香港中華煤氣有限公司商務總監– 香港公用業務鄭曉光先生、香港藝人高爾夫球協會秘書長林漪娸女士。

為慶祝學會創立20周年，首屆高爾夫球賽共有120名高球愛好者於球賽中互相切磋球技，寓娛樂於慈善。承蒙香港藝人高爾夫協會及華人業餘高爾夫球協會（香港）協助，並邀得多名球技精湛的藝人紅星參與賽事，當中包括明星球手劉家榮先生、林敏聰先生、戴志偉先生、林迪安先生、林漪娸女士、李思雅女士、張頴康先生、胡㻗先生等為活動添寵增輝。

▲ 稻苗飲食專業學會主席江志恒先生鳴謝香港哥爾夫球會場地贊助

稻苗飲食專業學會主席江志恒先生於致辭時特別感謝一眾活動支持單位及協辦機構，在百忙中抽空遠道從廣州到港出席支持的商界領袖，當中包括星展銀行有限公司、香港展域國際集團、中華煤氣有限公司、中華電力有限公司，以及熱心參與活動的藝人朋友，使球賽得以成功舉辦。他補充：「稻苗飲食專業學會一直致力為餐飲業界積極推動人才培訓及培育下一代，透過是次慈善比賽支持香港年輕人創業，實踐傳承香港飲食文化，共同推動飲食業正面發展的不斷轉變。」

▲ 稻苗基金會首屆慈善高爾夫球賽假香港哥爾夫球會舉行，一眾球手於開球前合照。

球賽後，大會舉行自助午宴及頒奬禮以答謝參賽隊伍及贊助機構的鼎力支持。今屆賽事設有多個獎項供參賽者競逐，為增加比賽樂趣及挑戰性，各參加者施展渾身解數，設有「全場總桿冠、亞、季軍」、「全場淨桿冠、亞、季軍」、「最遠距離」、「最近旗杆」及「20周年特別獎 - 總淨杆」等獎項。

文亦揚先生榮登「全場總桿獎冠軍」寶座，並勇奪最近旗桿獎。其中劉智煒先生獲得淨桿獎冠軍，而李志榮先生更贏得一桿進洞大獎。

稻苗飲食專業學會連同稻苗基金會衷心感謝高爾夫球賽籌委會主席及成員、贊助人及參賽者的鼎力支持，並再次恭喜所有得獎者。

本會使命是幫助香港社會弱勢社群及培育青少年，締造和諧社會。為支持香港年輕人創業，推動香港飲食業正面發展，透過飲食創業基金資助，圓其飲食創業夢。本會亦設立輪選基制批核創業者的申請，務求公平公正處理所有個案。

關於稻苗基金會:

稻苗基金會成立於2021年，使命是培育青少年，以及幫助各社會階層，締造和諧社會。稻苗基金會為香港稅務局認可慈善捐款的慈善組織（編號: 91/15539），由稻苗飲食專業學會一班熱愛慈善公益的骨幹成員成立，並邀請業界有心人士共同籌組委員會。稻苗基金會過去多次籌辦慈善活動，其中包括有餐飲從業員捐血日、義工服務、 名廚慈善宴等，致力為社會及餐飲行業注入新動力。

關於稻苗飲食專業學會:

為驅動香港餐飲業邁向專業化，稻苗飲食專業學會的活動與及會務範疇均直接與持續進修，持續增值，開拓管理知識領域，為長遠人才培訓締造基礎為主，最終達至提升管理水平及專業地位為目標。稻苗飲食專業學會成立至今，籌辦過多項講座、交流、研討、培訓及座談等活動。學會功能與組織架構亦緊隨社會步伐不斷提升。成效於業界以至政府部門及各階層均已廣被認知。政府決策部門制訂與飲食行業相關的政策，學會均獲邀出席會議，共同商討或發表意見，在餐飲業界中極具影響力。



(特約)