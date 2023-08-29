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【業績︱內房】中國金茂半年純利大削83%、仍賺4.3億人幣　中期息狠削至1.5仙

股市 16:49 2023/08/29

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【業績︱內房】中國金茂半年純利大削83%、仍賺4.3億人幣　中期息狠削至1.5仙

中國金茂 （00817） 上半年純利按年跌83.2%至4.3億元（人民幣，下同），扣除投資物業公平值收益後，純利為4億元，按年跌84.4%。中國金茂中期息大削83.3%至1.5港仙。

中國金茂股價全日升7.3%，收報1.17港元。

期內，收入按年跌6.6%至268.4億元，主因城市運營 及物業開發收入較上年同期減少，但部分因酒店、商務租賃及零售商業運營收入增加而被抵消。上半年城市運營及物業開發收入按年跌約11%至221.8億元，酒店經營收入則大升1.1倍至10.7億元，商務租賃及 零售商業運營收入亦升約24%至8.9億元。

上半年整體銷售毛利率為17%，較上年同期減少5個百分點。

展望下半年，集團指，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟 內生動力還不強、需求仍然不足，房地產及上下游行業將繼續在恢復和擴大消費中發揮積極作用。集團會強化銷售去化，深挖資金回流，確保現金流安全；聚焦核心城市、核心區域，打造府系3.0產品。

截至6月底止，集團有計息銀行貸款及其他借款合共約1276.5億元，其中一年內到期有177.9億元，佔比近14%。債務與調整後資本比率為66%，較去年底略升2個百分點。

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編輯：袁諾曦

港股 經濟 中國金茂（00817）
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