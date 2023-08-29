【最暢銷手機】哪款手機全球最受歡迎？　Android陣營由平價入門機領先

最新數據顯示，2023年上半年全球手機出貨量Top 10名單全由蘋果（Apple）及三星（Samsung）包攬。惟榜首的iPhone 14 Pro Max出貨量，對比去年上半年首位的iPhone 13出貨量，大跌720萬部。

去年上半年10大名單之中，據市場調研機構Omida數據顯示，蘋果及三星分別佔了4位，其餘兩位為小米旗下的Redmi Note 11及Redmi 9A。而今年名單僅有蘋果及三星這兩大品牌，排行第10位的更為4年前的舊機款iPhone 11，出貨量為690萬部。

首5名依序為：

冠軍iPhone 14 Pro Max（2,650萬部）

第2名iPhone 14 Pro（2,100萬部）

第3名iPhone 14（1,650萬部）

第4名iPhone 13（1,550萬部）

第5名三星Galaxy A14 4G版本（1,240萬部）

其中，位居第5的Galaxy A14 4G，就是全球最受歡迎的Android陣營手機，A14 4G目前在亞馬遜售價為138.95美元（約1,090港元）起。三星旗艦手機S23 Ultra則位居第6，出貨量為960萬部；其他依序為A14 5G（900萬部）、A54 5G（880萬部），以及A34 5G（710萬部）。

責任編輯：張寶燕

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