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湯文亮：按揭成數升 成交量減少

名人薈萃 06:00 2023/09/03

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有老友話，我曾經寫過幾篇文章要求政府放寬逆周期措施，金管局亦從善如流，將以資產價格計算的物業按揭貸款成數，由四成升到五成，表面上是升了一成，不算得是甚麼。但如果以貸款金額計算，貸款人可以多借兩成半 ，即是一個1,000萬元單位，本來是借400萬元，現在可以借500萬元，相信可以解決很多業主困難，但物業代理似乎沒有為這個政策喝彩，究竟點解？

同場加映：【青姐話】恨鐵不成鋼   一浪低一浪

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銀主盤數量將下降

老友不明白，物業代理真是多得金管局不少，如果不是金管局放寬逆周期措施，有不少業主迫住要賣樓，樓價下跌是肯定，但物業代理就會多做很多生意，但是他們又不可以公開反對，真是啞子食黃蓮，有苦自己知。

老實說，金管局亦是被迫放寬逆周期措施，否則就有可能出現一個非常尷尬情況，那些用物業借了四成的業主，因不能繼續供款而被銀行沒收物業，繼而以銀主身份將物業出售，即使成交價是樓價八成，最後銀行都要退回四成給那個被沒收物業的業主。以一個1,000萬元單位計算，業主欠銀行400萬元，因無錢供樓而被銀行沒收物業，經過一輪操作之後，銀行退回400萬元給那位被迫賣了樓的業主，大家覺得那位業主是否會很嬲？所以，放寬逆周期措施可以算是及時雨，只是物業代理覺得他們做少了生意而已。

由於只是四成按揭，每一個孭住按揭貸款的物業是非常安全，即使客戶沒有錢還，銀行賣走那個物業，除了少做生意之外，亦會得罪了那些客戶，於是出現港版第11章。就是銀行在沒收物業之後，擇日公開拍賣，由於物業在銀行手中，客戶亦不需要每月供款，幾個月之後，客戶或者可以自己解決問題，就算不可以，大不了是延期拍賣。

所以，我們經常收到銀主盤公開拍賣資料，到最後又會延期，在放寬逆周期措施之後，不少銀主盤會轉按至其他可以借五成按揭的銀行，無形中解決不少業主燃眉之急，在一兩年之內，他們不用被迫賣走手上的物業。

 

同場加映：【溫股知新】內地出力谷  港股動力足？

溫股知新
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節錄自第825期《iMoney Wealth》鑑古知今

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湯文亮 樓價 物業按揭 銀主盤 銀行
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