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【業績｜1288】農行半年按年多賺逾3%　房地產業不良貸款率5.79%　按年增1.82個百分點

股市 16:41 2023/08/29

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農業銀行 （01288） 上半年營收3657.9億元（人民幣．下同），按年增0.7%，純利1332.3億元，按年增3.5%。基本每股收益37分，按年增5.7%。不派中期息。

上半年農行淨利息收入2904.2億元，按年跌3.3%，淨利息收益率1.66%，按年降36個基點。手續費及佣金淨收入507.3億元，跌2.5%，其他非利息收入246.4億元，升82.1%。撥備前利潤2581.2億元，按年少1.3%。上半年信貸減值損失按年縮減3%至1023.5億元。在所得稅費用按年減少18.8%至221.4億元情況下，該行上半年純利得以按年增長。

截至6月底，該行整體不良貸款率1.35%，按年降0.06個百分點，撥備覆蓋率304.67%，按年降0.24個百分點，貸款撥備率4.13%，按年降0.17個百分點。截至6月底，房地產業不良貸款率5.79%，按年增1.82個百分點。個人住房貸款不良率0.5%，按年增0.14個百分點。

展望下半年，該行表示，將以更大力度服務鄉村振興和農業強國建設，強化糧食安全金融服務，加強農戶金融供給，大力支持鄉村產業發展和宜居宜業和美鄉村建設。強化實體經濟金融服務， 大力支持製造業和科技創新，持續鞏固普惠金融發展基礎。

相關文章：

【業績｜939】建行半年多賺逾3%　整體不良貸款率降　內房不良率升至4.76%

編輯：胡學能

港股 國有內銀股 農業銀行（01288）
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