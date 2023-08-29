【人工智能】OpenAI推「企業版」ChatGPT 大幅提升安全和私隱功能

人工智能早前成為各界熱話，然而隨著熱潮退卻，有不少隱憂亦浮上台面，更有媒體預警OpenAI該公司恐在2024年底前破產。為此，近日OpenAI宣佈推出ChatGPT工具的企業版本「ChatGPT Enterprise」。據了解，「企業版ChatGPT」將強化安全和隱私性。

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企業版ChatGPT類似微軟的BingChat Enterprise，OpenAI營運長Brad Lightcap表示，企業藉由ChatGPT Enterprise可協助員工學習最新概念或技術，例如編寫程式碼和分析內部企業數據。該產品是以OpenAI最先進的語言模型GPT-4為技術基礎打造而成，運作速度是ChatGPT付費版的2倍。

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OpenAI表示，包括凱雷集團（Carlyle）、雅詩蘭黛（Estee Lauder Companies）和羅兵咸永道會計師行（PwC）在內的公司，均已試用ChatGPT Enterprise。

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撰文：鄭日棱