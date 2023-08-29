雪佛龍液化天然氣生產設施或面臨罷工 可能導致損失數十億美元

雪佛龍Chevron（CVX）位於澳洲的兩大液化天然氣（LNG）生產設施下周可能面臨每天長達10小時的停工，因為工會在周二（29日）的薪酬和條件爭端中威脅要採取勞工行動。Chevron的戈爾貢（Gorgon）和惠斯通（Wheatstone）項目佔全球液化天然氣產能的5%以上，可能發生罷工的消息使歐洲天然氣價格飆升。

根據《路透社》查閱的一份有關計劃行動的文件，Gorgon 和Wheatstone 下游設施的工人計劃於9 月7 日分兩次停工7 小時，9 月8 日增至10 小時，9 月9 日增至11 小時。該文件稱，惠斯通生產平台計劃從9月7日起停工3小時，停工時間較短，該文件詳細說明了9月14日之前的停工情況。

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Offshore Alliance周二在 Facebook 上發帖，指成員將參與滾動停工、禁令和限制，每週都將升級，直到雪佛龍同意談判要求。Offshore Alliance由澳洲海事工會（Maritime Union of Australia）和澳洲工人工會（Australian Workers' Union）組成。

雪佛龍公司發言人拒絕對Offshore Alliance的最新立場發表評論，而是提到了該公司之前的一份聲明，即「將繼續採取措施，在出現中斷的情況下保持安全可靠的運營」。如果條件得到滿足，工會仍可選擇取消罷工。工會上周曾警告說，停工可能導致雪佛龍公司損失數十億美元。

值得留意的是，殼牌（SHEL）在其位於澳洲西北部海域的Prelude浮式液化天然氣生產基地也遭到了同一工會聯盟的類似行動，在達成薪資協議的兩個月時間裡，該公司損失了約10億美元的出口額。

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Woodside和雪佛龍的液化天然氣供應量佔全球供應量的十分之一，市場對這兩家公司的液化天然氣設施可能採取工業行動感到擔憂，在最近幾周引發了全球液化天然氣市場價格的劇烈波動。

能源分析師卡沃尼奇（Saul Kavonic）表示，計劃中的停工將 「增加 」雪佛龍公司運營的「低效率」，並可能使項目無法維持滿負荷生產。他說：「10 小時的停工是比工會為Woodside（WDS）考慮的更嚴厲的初期工業行動。但它對生產的影響不大，不會影響到全球市場的走勢。」他又稱，在澳洲運營的國際能源公司無法完全在當地做出決定，因此它們的勞工行動往往比國內公司升級得更快。

Offshore Alliance和Woodside上周解決了澳洲最大的液化天然氣設施西北大陸架（North West Shelf）的工人糾紛，通過談判提高了工資、工作保障和員工友好型名冊，避免了工業行動。

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記者：張瑋婷