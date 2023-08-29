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【MPF】MPF成份基金邁向415隻大關 美資行趕乘歐美股票產品順風車
過往坊間及不少立法會議員曾狠批強積金（MPF）基金太多，當時市面約有400隻產品，令普羅打工仔「眼花撩亂唔識揀」，幾年前較鮮有新基金獲放行，遂於2017年4月衍生俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）產品，專攻不諳投資的成員選擇。
不過，最近這3年似乎急轉彎，因15隻MPF新基金獲證監會亮綠燈，最新是美資大行趕乘歐美股市順風車，富達退休集成信託計劃有兩產品成功闖關，分別為：美洲股票及歐洲股票基金，令現時MPF基金突破500隻、達到501。根據積金局網站顯示開支比率的網頁中，指截至7月底整體基金共有501隻。積金局今晚回應指，根據積金局公布強積金最新統計數字，截至2023年7月31日，核准成分基金總數為415隻。業界指，1隻成分基金往往拆為A、B、C等不同類別，故令計算開支比率的整體基金數目為501隻。
最近3年15隻MPF新基金獲批
|獲批年份
|MPF計劃
|新基金
|2023年8月
|富達退休集成信託計劃
|美洲股票、歐洲股票
|2023年5月
|景順強積金策略計劃
|美國追蹤指數、環球追蹤指數
|2023年4月
|永明彩虹強積金計劃
|環球低碳指數（首隻ESG MPF基金）、美國股票、歐洲股票、美國及香港股票（8月才獲批）
|2022年11月
|交通銀行愉盈退休強積金計劃
|北美股票成分基金
|2022年9月
|中銀保誠簡易強積金計劃
|香港平穩退休基金
|2022年3月
|BCT積金之選
|BCT亞洲收益退休基金（首隻抗通脹MPF基金）
|2021年11月
|中國人壽強積金集成信託計劃
|美國股票、大中華股票
|2020年7月
|信安強積金計劃800系列
|亞洲債券、進取策略基金
|資料來源：證監會網站
據晨星、積金評級及GUM的統計，今年表現最標青的5大類MPF包括歐美股票，勁升一成，大幅跑贏中位數。上班族最關心現市況高追美國及歐洲股票會否摸頂坐艇，MPF專家、保險顧問Ben.Excellence董事鍾建強回應本報查詢指，歐美兩地仍然受通脹問題困擾，高息政策相信仍會維持一段時間；疊加內地近日的經濟數據不太理想，對全球經濟恐有負面影響。成員如果要投資歐美，建議用每月新供款投資，以平均成本法減低市埸的波動風險。
順帶一提，過去不足10年MPF增加近百隻新基金，當中約半數是DIS產品，因每個MPF計劃必須設預設投資策略，旗下有核心累積基金及65歲後基金；市面現有27個MPF計劃，即54隻DIS基金。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪