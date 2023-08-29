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【MPF】MPF基金突破500隻新關 美資行趕乘歐美股票產品順風車

Hot Talk 16:10 2023/08/29

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近期湧現主打美國股票的新MPF基金

過往坊間及不少立法會議員曾狠批強積金（MPF）基金太多，當時市面約有400隻產品，令普羅打工仔「眼花撩亂唔識揀」，幾年前較鮮有新基金獲放行，遂於2017年4月衍生俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）產品，專攻不諳投資的成員選擇。

不過，最近這3年似乎急轉彎，因15隻MPF新基金獲證監會亮綠燈，最新是美資大行趕乘歐美股市順風車，富達退休集成信託計劃有兩產品成功闖關，分別為：美洲股票及歐洲股票基金，令現時MPF基金突破500隻、達到501隻。

最近3年15隻MPF新基金獲批

獲批年份MPF計劃新基金
2023年8月富達退休集成信託計劃美洲股票、歐洲股票
2023年5月景順強積金策略計劃美國追蹤指數、環球追蹤指數
2023年4月永明彩虹強積金計劃環球低碳指數（首隻ESG MPF基金）、美國股票、歐洲股票、美國及香港股票（8月才獲批）
2022年11月交通銀行愉盈退休強積金計劃北美股票成分基金
2022年9月中銀保誠簡易強積金計劃香港平穩退休基金
2022年3月BCT積金之選BCT亞洲收益退休基金（首隻抗通脹MPF基金）
2021年11月中國人壽強積金集成信託計劃美國股票、大中華股票
2020年7月信安強積金計劃800系列亞洲債券、進取策略基金
資料來源：證監會網站

據晨星、積金評級及GUM的統計，今年表現最標青的5大類MPF包括歐美股票，勁升一成，大幅跑贏中位數。上班族最關心現市況高追美國及歐洲股票會否摸頂坐艇，MPF專家、保險顧問Ben.Excellence董事鍾建強回應本報查詢指，歐美兩地仍然受通脹問題困擾，高息政策相信仍會維持一段時間；疊加內地近日的經濟數據不太理想，對全球經濟恐有負面影響。成員如果要投資歐美，建議用每月新供款投資，以平均成本法減低市埸的波動風險。

順帶一提，過去不足10年MPF增加近百隻新基金，當中約半數是DIS產品，因每個MPF計劃必須設預設投資策略，旗下有核心累積基金及65歲後基金；市面現有27個MPF計劃，即54隻DIS基金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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