【MPF】MPF基金突破500隻新關 美資行趕乘歐美股票產品順風車

▲ 近期湧現主打美國股票的新MPF基金

過往坊間及不少立法會議員曾狠批強積金（MPF）基金太多，當時市面約有400隻產品，令普羅打工仔「眼花撩亂唔識揀」，幾年前較鮮有新基金獲放行，遂於2017年4月衍生俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）產品，專攻不諳投資的成員選擇。

不過，最近這3年似乎急轉彎，因15隻MPF新基金獲證監會亮綠燈，最新是美資大行趕乘歐美股市順風車，富達退休集成信託計劃有兩產品成功闖關，分別為：美洲股票及歐洲股票基金，令現時MPF基金突破500隻、達到501隻。

最近3年15隻MPF新基金獲批

獲批年份 MPF計劃 新基金 2023年8月 富達退休集成信託計劃 美洲股票、歐洲股票 2023年5月 景順強積金策略計劃 美國追蹤指數、環球追蹤指數 2023年4月 永明彩虹強積金計劃 環球低碳指數（首隻ESG MPF基金）、美國股票、歐洲股票、美國及香港股票（8月才獲批） 2022年11月 交通銀行愉盈退休強積金計劃 北美股票成分基金 2022年9月 中銀保誠簡易強積金計劃 香港平穩退休基金 2022年3月 BCT積金之選 BCT亞洲收益退休基金（首隻抗通脹MPF基金） 2021年11月 中國人壽強積金集成信託計劃 美國股票、大中華股票 2020年7月 信安強積金計劃800系列 亞洲債券、進取策略基金 資料來源：證監會網站

據晨星、積金評級及GUM的統計，今年表現最標青的5大類MPF包括歐美股票，勁升一成，大幅跑贏中位數。上班族最關心現市況高追美國及歐洲股票會否摸頂坐艇，MPF專家、保險顧問Ben.Excellence董事鍾建強回應本報查詢指，歐美兩地仍然受通脹問題困擾，高息政策相信仍會維持一段時間；疊加內地近日的經濟數據不太理想，對全球經濟恐有負面影響。成員如果要投資歐美，建議用每月新供款投資，以平均成本法減低市埸的波動風險。

順帶一提，過去不足10年MPF增加近百隻新基金，當中約半數是DIS產品，因每個MPF計劃必須設預設投資策略，旗下有核心累積基金及65歲後基金；市面現有27個MPF計劃，即54隻DIS基金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪