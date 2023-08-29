美國軍人指3M耳塞有缺陷致聽力受損 3M支付60.1億美元了結26萬宗起訴

據消息人士透露，3M公司（MMM）周一（28日）同意支付60.1億美元，以了結由現役和退役美國軍人提起的近26萬起訴訟，這些軍人稱他們因使用該公司的耳塞而聽力受損。

今年早些時候，3M 公司曾試圖將這些已發展成為美國歷史上規模最大的大規模侵權訴訟案轉入破產法庭，以希望限制其責任，但以失敗告終。熟悉協議的人士說，這筆錢將主要在未來五年內支付。

由於早些時候有報導稱和解在即，3M 的股價在周一上漲了 5%。一些分析師估計，該公司在耳塞訴訟中可能承擔的責任高達 100 億美元。

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Combat Arms 耳塞由 3M 於 2008 年收購的 Aearo Technologies 公司製造。從 2003 年到 2015 年，美軍一直在訓練和作戰中使用這種耳塞，包括在阿富汗和伊拉克。

訴訟中的原告聲稱，3M隱瞞了設計缺陷，偽造了測試結果，並且沒有提供正確使用耳塞的說明，導致聽力受損。這些訴訟於 2019 年在佛羅里達州彭薩科拉聯邦法院由美國地區法官 M. Casey Rodgers 合併審理。在其鼎盛時期，該訴訟案約佔全國聯邦法院所有案件的 30%。在已進入庭審的 16 宗耳塞案件中，3M 輸掉了 10 宗，13 名原告共獲得約 2.65 億美元的賠償。

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Aearo 公司於 2022 年 7 月申請破產，3M 公司承諾出資 10 億美元，用於支付耳塞訴訟所產生的債務。3M 公司辯稱，大規模侵權訴訟是不公平的，因為 Rodgers 將對公司有利的科學證據排除在審判之外，並允許成千上萬的「未經審查」的索賠要求湧入法院的備審案件目錄。然而，一名破產法官在 6 月份駁回了破產申請，認為 Aearo 的財務困境不足以證明破產是合理的。

就在周一的和解兩個月前，3M 公司宣布與美國多家公共供水系統達成一項103 億美元的臨時協議，以解決全氟和多氟烷基物質（即PFAS，被稱為「永遠的化學品」）造成的水污染索賠。該協議並非最終協議，美國 22 個州和地區正在尋求阻止該協議，稱其不足以追究公司的責任。

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記者：張瑋婷