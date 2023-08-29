【中國救市】內銀預告明日開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力

▲ 【內銀股】內銀預告明日開會減息 交行牽頭減存量房貸利率

內地醞釀減按息多時，今日內地網上流傳一張《關於召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議的通知》截圖，顯示銀行擬於8月30日（周三）召開個人住房貸款存量利率調整項目啟動會議，要求數管部、軟件中心、數據中心、測試中心、個金部/消保部、網金部等多個部門參會。

截圖消息疑刺激多隻內房股價午後發力，富力地產 （02777） 飈19%，融創中國 （01918） 、綠城中國 （03900） 、碧桂園 （02007） 均升逾12%。遠洋集團 （03377） 亦升逾10%。

內媒《21世紀經濟報道》指，該截圖訊息為真，即將召開此次會議的是國有六大行之一的交通銀行 （03328） （滬：601328），該會議由該行零售信貸部牽頭召開。

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編輯：胡學能