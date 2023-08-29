【港元定存】1個月快閃港元定存息最高10厘 完成任務即賺高息

▲ 市料超高息於本周四到期後不再順延

焦點港銀即將到期定存計劃

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其他港銀即將到期定存計劃

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 華僑銀行 4.40 1年 10萬 8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元，至8月31日 東亞* 4.40 3個月 10萬 銀債退款優惠，至8月底 集友 4.30 3個月及半年 100萬 7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金在分行開立，上限3000萬元；至8月30日，額滿即止 南商 4.30 3個月 100萬 指定理財戶及新資金，至8月底 工銀亞洲 4.30 98天及188天 300萬 全新指定理財戶及新資金，分行開立，至8月底 信銀國際* 4.28 1年 1萬 8月18日推，銀債退款優惠在分行開立，優惠至8月底 南商 4.15 半年 100萬 指定理財戶及新資金，至8月底 南商 4.00 1年 100萬 指定理財戶及新資金，至8月底 渣打 3.80 半年 1萬 新資金，網上或SC Mobile優惠，至8月底 工銀亞洲 3.50 38天 300萬 8月10日加0.2厘，全新指定理財戶及新資金，分行開立，至8月底 渣打 3.40 3個月及1年 1萬 新資金，網上或SC Mobile優惠，至8月底 集友 3.00 1個月 100萬 適合所有客戶的全新資金在分行開立，上限3000萬元；至8月30日，額滿即止 建行亞洲* 額外加0.1厘 3個月 1萬 經該行申請銀債的合資格人士，上限100萬元，至8月底 *銀債退款優惠 註：最終條款以港銀公布為準，截至8月29日

追息族注意，銀行減息潮升級。8月已近尾聲，今天（8月29日）再有6間銀行下調港元定期存款息，包括信銀國連續兩天減息，剛再調低3個月及半年0.05厘至4.3厘；恒生 （00011） 狠削3個月年息0.7厘，新息率至3.5厘，卻新增4個月年息4厘；小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）減3個月年息0.2厘至險守4厘；創興降低手機銀行半年期年息0.3厘至3.65厘；大眾銀行削3個月年息0.2厘至4厘；上商微削3個月年息0.05厘，新息率至3.88厘。

另市傳兩大龍頭行日前先後劈息，滙豐（HSBC）昨（28日）撤5厘息，3個月年息由上月最高5.15厘，累劈0.71厘至僅得4.44厘；半年年息亦從高峰時5.21厘累削至4.8厘。中銀香港 （02388） 也全面調低門檻50萬元的短中長息0.4厘，3個月年息現為3.8厘，半年年息為3.9厘，1年息率報3.7厘，若是特選客入場費僅1萬元。

拆息連續7天全線下挫，當中1個月拆息更11連跌，報3.75厘，專家料發鈔行帶頭劈息，料中小行再跟減。

此外，8月倒數，不少超高息正進入衝刺階段，一眾銀債退款優惠如東亞 （00023） 3個月享4.4厘年息、信銀國際半年享4.68厘年息等即將到期。另外，眾安（ZA Bank）新客獲現有客戶邀請碼成功開戶（包括在港居民及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，連同3個月基本利率2.21厘，共享6.6厘的迎新激賞亦將到期。順帶一提，推薦人若邀5位新客在眾安開戶，推薦人最多獲現金獎賞500元。

尚幸兩間虛銀續逆市「人縮我谷」，舉TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）為例，昨新推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶由8月28日至9月11日在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元，再於9月12日至17日以4萬元新資金，開立1個月定期存款即享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，網站指賺息16400元。

Mox Bank谷活期存款 息率達10.8厘

順帶一提，渣打香港 （02888） 參股虛銀Mox Bank轉谷活期息，合資格新客連同迎新Bonus及回贈等，享全城最高活期息10.8厘，抛離天星的6.88厘，惟後者毋須完成任務。

此外，以銀債今年最多獲派23手（每手1萬元），再以保底息為5厘計，長者3年穩袋3.45萬元利息。可是，華僑銀行的銀債退款優惠最多可賺27.6萬元利息，集友更逾59萬元，可見大戶於定存賺息較銀債多。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪