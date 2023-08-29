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【港元定存】1個月快閃港元定存息最高10厘 完成任務即賺高息
焦點港銀即將到期定存計劃
其他港銀即將到期定存計劃
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|備註
|華僑銀行
|4.40
|1年
|10萬
|8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元，至8月31日
|東亞*
|4.40
|3個月
|10萬
|銀債退款優惠，至8月底
|集友
|4.30
|3個月及半年
|100萬
|7月27日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金在分行開立，上限3000萬元；至8月30日，額滿即止
|南商
|4.30
|3個月
|100萬
|指定理財戶及新資金，至8月底
|工銀亞洲
|4.30
|98天及188天
|300萬
|全新指定理財戶及新資金，分行開立，至8月底
|信銀國際*
|4.28
|1年
|1萬
|8月18日推，銀債退款優惠在分行開立，優惠至8月底
|南商
|4.15
|半年
|100萬
|指定理財戶及新資金，至8月底
|南商
|4.00
|1年
|100萬
|指定理財戶及新資金，至8月底
|渣打
|3.80
|半年
|1萬
|新資金，網上或SC Mobile優惠，至8月底
|工銀亞洲
|3.50
|38天
|300萬
|8月10日加0.2厘，全新指定理財戶及新資金，分行開立，至8月底
|渣打
|3.40
|3個月及1年
|1萬
|新資金，網上或SC Mobile優惠，至8月底
|集友
|3.00
|1個月
|100萬
|適合所有客戶的全新資金在分行開立，上限3000萬元；至8月30日，額滿即止
|建行亞洲*
|額外加0.1厘
|3個月
|1萬
|經該行申請銀債的合資格人士，上限100萬元，至8月底
|*銀債退款優惠
|註：最終條款以港銀公布為準，截至8月29日
追息族注意，銀行減息潮升級。8月已近尾聲，今天（8月29日）再有6間銀行下調港元定期存款息，包括信銀國連續兩天減息，剛再調低3個月及半年0.05厘至4.3厘；恒生 （00011） 狠削3個月年息0.7厘，新息率至3.5厘，卻新增4個月年息4厘；小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）減3個月年息0.2厘至險守4厘；創興降低手機銀行半年期年息0.3厘至3.65厘；大眾銀行削3個月年息0.2厘至4厘；上商微削3個月年息0.05厘，新息率至3.88厘。
另市傳兩大龍頭行日前先後劈息，滙豐（HSBC）昨（28日）撤5厘息，3個月年息由上月最高5.15厘，累劈0.71厘至僅得4.44厘；半年年息亦從高峰時5.21厘累削至4.8厘。中銀香港 （02388） 也全面調低門檻50萬元的短中長息0.4厘，3個月年息現為3.8厘，半年年息為3.9厘，1年息率報3.7厘，若是特選客入場費僅1萬元。
拆息連續7天全線下挫，當中1個月拆息更11連跌，報3.75厘，專家料發鈔行帶頭劈息，料中小行再跟減。
此外，8月倒數，不少超高息正進入衝刺階段，一眾銀債退款優惠如東亞 （00023） 3個月享4.4厘年息、信銀國際半年享4.68厘年息等即將到期。另外，眾安（ZA Bank）新客獲現有客戶邀請碼成功開戶（包括在港居民及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，連同3個月基本利率2.21厘，共享6.6厘的迎新激賞亦將到期。順帶一提，推薦人若邀5位新客在眾安開戶，推薦人最多獲現金獎賞500元。
尚幸兩間虛銀續逆市「人縮我谷」，舉TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）為例，昨新推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶由8月28日至9月11日在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元，再於9月12日至17日以4萬元新資金，開立1個月定期存款即享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，網站指賺息16400元。
Mox Bank谷活期存款 息率達10.8厘
順帶一提，渣打香港 （02888） 參股虛銀Mox Bank轉谷活期息，合資格新客連同迎新Bonus及回贈等，享全城最高活期息10.8厘，抛離天星的6.88厘，惟後者毋須完成任務。
此外，以銀債今年最多獲派23手（每手1萬元），再以保底息為5厘計，長者3年穩袋3.45萬元利息。可是，華僑銀行的銀債退款優惠最多可賺27.6萬元利息，集友更逾59萬元，可見大戶於定存賺息較銀債多。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪