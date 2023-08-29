恰逢團圓佳節，放下忙碌的日程，與家人分享豐頤美味！大家樂知道香港人生活節奏快，未必有足夠時間烹煮家宴。於今年中秋特別呈獻「盆滿 · 圓滿」，由資深大廚精心炮製「瑤柱福袋燒味大盆菜」及「福袋燒味盆菜」2款滋味盆菜。讓繁忙的都市人外賣帶回家中，與至親圍坐飯桌享用，締造「有大家就有大家樂」的窩心團聚回憶。

至尊推介的「瑤柱福袋燒味大盆菜」(10-12位用)，每盆有10粒原粒日本宗谷瑤柱、韓國的特大蠔豉及中國湖北大花菇，加入濃郁的醬汁慢煮熬製，淋上原汁原味的瑤柱芡汁，以極品滋味帶出福氣滿滿的節慶寓意；「福袋燒味盆菜」(6位用)加上大家樂招牌燒味，配上內含蝦肉、魚漿的爆汁福袋，傳統與新穎滋味共冶一爐，讓家中老少也能品嚐箇中美味，樂聚團圓佳節！

「瑤柱福袋燒味大盆菜」及「福袋燒味盆菜」即日起於全線大家樂分店及eatCDC.com發售，eatCDC會員買滿HK$500以PayMe付款，獨家享有9折優惠；Club 100會員最高可節省HK$220！

大家樂「盆滿 · 圓滿」 獻上源於新界圍村的歡聚氣氛



盆菜源自新界圍村習俗，每逢喜事或節慶，人們都會吃盆菜慶賀，其食材豐富，有著豐衣足食的美好寓意。盆菜的製作方法大有講究，各種食材要先分開烹煮入味，再按次序一層層鋪進鍋裡，最後加入濃郁的醬汁慢煮，需要耗費大量的時間和心力。大家樂於今年中秋節精心炮製「瑤柱福袋燒味大盆菜」和「福袋燒味盆菜」，讓食客可以外賣自取的方式把糅合傳統和新穎的傳統節慶盆菜滋味帶回家中與親朋好友一起分享。除了品嚐盆菜之外，更重要的是透過盆菜這道菜式，一家人能團聚見面，這正與大家樂集團的理念「有大家就有大家樂」，只要大家聚首一堂就是快樂的一餐。

獨立調製 保留極上食材的原汁原味



大家樂堅持選用新鮮食材，獨立調製，保留每種食材的獨有風味，避免串味。以原粒日本宗谷瑤柱、韓國的特大蠔豉、中國湖北大花菇等優質海味，以及招牌燒味承傳傳統味道，同時加入海鮮福袋等新穎食材迎合年輕一代新口味。在進食前才把燒味放上盆菜，一起翻熱，可避免燒味因長時間加熱，令肉質變柴和縮水，這方面展現大家樂非常重視和關心顧客體驗，考慮到顧客經一段時間後才進食盆菜的體驗，致力把最好的食材口感帶到每一個家庭。

嚴選原粒日本宗谷瑤柱、韓國特大蠔豉 盆中食材相互提鮮



「瑤柱福袋燒味大盆菜」獨有的原粒日本宗谷瑤柱，其色澤金黃，味道濃郁、鹹香，烹調後肉質軟腍無渣，是乾瑤柱中的最佳上品。瑤柱含有豐富蛋白質，鮮香回甘，為盆菜倍添鮮味。

兩款盆菜選用了產自韓國的特大蠔豉，蠔豉味道香濃鮮甜、肉質較為結實，加上經風乾方式處理，所以能夠保持其原汁原味。與盆菜其他食材搭配，不僅能帶出食材本有的鮮味，兼有滋陰養血、補腎助陽的食療功效，健康又美味。

大家樂還以多款優質海味、海鮮食材入饌，包括中國湖北大花菇，菇香濃郁，味道鮮美。每隻大花菇約重140-160克，肉質結實厚身，口感爽滑，渾圓飽滿，可盡情享受每一口滿足。南美白蝦為盆菜作出色的點綴，養殖於中南美洲屬低污染海域，蝦身厚肉，蝦殼薄脆易剝，肉質緊緻、飽滿又有彈性，天然的鮮甜味引起滿滿的食慾。

盆菜又怎少得了蘊含美好寓意的海鮮福袋，大廚將新鮮蝦肉、魚漿等餡料放進腐皮中，完全保留食材的原汁原味和豐富口感。

傳統秘製醬汁 傳承古早烹煮工藝與味道



盆菜與大家樂的理念相契合，珍視相聚的餐桌時光。大家樂堅持保留傳統的烹調手法，將香港傳統味道傳承下去，並確保帶出每樣食材的鮮味。例如自家工場製的招牌燒味，燒鴨、燒腩仔一向馳名，經過多重醃製、烤焗，既保留食材鮮嫩多汁，又酥脆香口。精選的乾瑤柱也會經過浸水處理，約70分鐘的蒸煮後，瑤柱水將會被製成芡汁，淋在盆菜表面，確保帶出每樣食材的鮮味。而蓮藕、腩仔等食材運用秘製的南乳醬及南乳汁炆製，醃製超過24小時，再加上85分鐘的蒸煮，豐腴入味。此外，蔬菜和蘿蔔更是當刻才會加進盆菜，不會隔夜準備，所有材料都是新鮮炮製。大家樂的每一份用心，就是為了讓大家團聚時多一點滿足，多一點快樂！

瑤柱福袋燒味大盆菜（10 - 12位用）$758



原粒日本宗谷瑤柱（10粒）、黃金福袋（10個）、茄汁中蝦（10隻）、韓國特大蠔豉、白切雞、燒鴨、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、蠔菇、鴨掌、炸魚蛋、栗子、枝竹、芋頭、蘿蔔及西蘭花共19款用料。

福袋燒味盆菜（6位用）$608



黃金福袋（6個）、茄汁中蝦（6隻）、韓國特大蠔豉、白切雞、燒鴨、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、蠔菇、鴨掌、炸魚蛋、栗子、枝竹、芋頭、蘿蔔及西蘭花共18款用料。

原粒日本宗谷瑤柱



「瑤柱福袋燒味大盆菜」獨有的原粒日本宗谷瑤柱，色澤金黃，味道濃郁、鹹香，烹調後肉質軟腍無渣，是乾瑤柱中的最佳上品。

韓國特大蠔豉



蠔豉味道香濃鮮甜、肉質較為結實，經風乾方式處理，保持原汁原味。

中國湖北大花菇



每隻大花菇約重140-160克，肉質結實厚身，口感爽滑，渾圓飽滿。

南美白蝦



養殖於中南美洲屬低污染海域，蝦身厚肉，蝦殼薄脆易剝，肉質緊緻、飽滿又有彈性。

海鮮福袋



大廚將新鮮蝦肉、魚漿等餡料放進腐皮中，完全保留食材的原汁原味和豐富口感。

大家樂招牌燒味



大家樂自家工場製的燒鴨、燒腩仔一向馳名，經過多重醃製、烤焗，既保留食材鮮嫩多汁，而且酥脆香口。

秘製瑤柱芡汁



精選的乾瑤柱先浸水處理，經過約70分鐘蒸煮後，將瑤柱水製成濃郁的芡汁，淋在盆菜表面，帶出每種食材的鮮味。

秘製南乳醬汁



蓮藕、腩仔等食材採用秘製的南乳醬及南乳汁炆製而成，醃製超過24小時，加上85分鐘的蒸煮，豐腴入味。

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關於大家樂

大家樂快餐 (Café de Coral) 創立於1968年，發展至今成為香港最具規模的連鎖快餐集團，於香港擁有超過160間分店，每日為超過30萬香港人提供各式美食。作為中式快餐的市場領導者，大家樂本著以客為本、精益求精的精神，不斷提升產品、環境及服務質素，全心全意為全港市民帶來更優質及超值的餐飲服務。

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(特約)