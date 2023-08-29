▲ 【業績│1810】小米次季收入跌4% 經調整純利51.4億人幣 同勝預期

內地手機品牌小米 （01810） 公布次季業績，期內收入673.55億元（人民幣，下同），按年跌4.0%，勝預期的658.35億元；列帳純利36.69億元，按年增164.7%，勝預期的31.59億元；經調整純利51.40億元，按年增147.0%，勝預期的40.83億元。

小米次季手機收入365.96億元，按年跌13.4%，勝預期的364.74億元。小米指，全球智能手機市場需求延續低迷態勢，上季出貨量為3290萬台，按年跌15.9%，平均售價（ASP）為1112元，按年增2.8%，得益於穩步推進手機高端化，內地ASP按年增長超24%。

手機毛利率揚4.6個百分點

小米次季手機分部毛利率13.3%，按年增4.6個百分點，小米解釋，高端智能手機出貨量增加導致內地智能手機的毛利率提高、境外市場存貨減值撥備減少以及核心零部件價格下降所致。

IoT與生活消費產品次季收入為222.54億元，按年增12.3%；毛利率達到17.6%，按年提升3.3個百分點， 創歷史新高。小米透露，上季智能大家電收入按年增長加速至70%以上，空調產品和冰箱產品出貨量創下歷史新高，前者出貨量按年大漲超90%。

廣告收入增13%創新高

此外，小米互聯網服務次季收入為74.44億元，按年增加6.8%，主要是由於廣告業務收入增加13%，達51億元，創歷史新高，而遊戲業務收入受惠對付費用戶的精細化管理，按年增7.5%，達10億元。

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記者：李哲毅