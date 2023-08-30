【業績│1810】小米彈3%　次季收入跌4%　經調整純利51.4億人幣　同勝預期（第二版）

▲ 【業績│1810】小米次季收入跌4% 經調整純利51.4億人幣 同勝預期

內地手機品牌小米 （01810） 公布次季業績，期內收入673.55億元（人民幣，下同），按年跌4.0%，勝預期的658.35億元；列帳純利36.70億元，按年增164.7%，勝預期的31.59億元；經調整純利51.40億元，按年增147.0%，勝預期的40.83億元。

小米周三（30日）升3%，報12.78元，創逾五個月高。

小米總裁盧偉冰稱，宏觀環境出現變化，然而，小米去年起將經營策略重心調整為規模與利潤並重，次季多項業務指標均見改善。

CFO林世偉：小米庫存為近季新低

盧偉冰指出，小米次季毛利率達到21%，按年增4.2個百分點，反映利潤能力提升，同時費用率有所下降，意味營運能力改善。小米首席財務官林世偉提到，小米上季銷售及推廣開支按年下降16%，至44.77億元；行政開支也按年減少13.1%，至11.43億元。

林世偉提到，上季小米庫存繼續下降，整體存貨金額為385億元，按年下降33.5%，為十個季度以來的最低水位。

印度凍結39億人幣現金 「相信小米的錢會回到小米」

市場盛傳華為5G手機回歸，若消息屬實，料將擠壓其他品牌佔有率。盧偉冰表示，內地市場競爭一直存在，過去小米、華為、蘋果手機一直佔據內地手機排行榜頭部位置，小米會繼續提高自身能力。

小米手上折合39.04億元現金仍然遭印度當局凍結，盧偉冰稱，相關訟訴可能須較長時間，強調會堅決維護其資金，「相信小米的錢會回到小米」。早前有網民發現小米總裁雷軍疑試車，盧偉冰透露，近日的確正在測試小米汽車運行，強調造車計劃順利，有信心達到明年上半年量產目標。

手機毛利率揚4.6個百分點

小米次季手機收入365.96億元，按年跌13.4%，勝預期的364.74億元。小米指，全球智能手機市場需求延續低迷態勢，上季出貨量為3290萬台，按年跌15.9%，平均售價（ASP）為1112元，按年增2.8%，得益於穩步推進手機高端化，內地ASP按年增長超24%。

小米次季手機分部毛利率13.3%，按年增4.6個百分點，小米解釋，高端智能手機出貨量增加導致內地智能手機的毛利率提高、境外市場存貨減值撥備減少以及核心零部件價格下降所致。

IoT與生活消費產品毛利率創歷史新高

IoT與生活消費產品次季收入為222.54億元，按年增12.3%；毛利率達到17.6%，按年提升3.3個百分點，創歷史新高。小米透露，上季智能大家電收入按年增長加速至70%以上，空調產品和冰箱產品出貨量創下歷史新高，前者出貨量按年大漲超90%。

此外，小米互聯網服務次季收入為74.44億元，按年增加6.8%，主要是由於廣告業務收入增加13%，達51億元，創歷史新高，而遊戲業務收入受惠對付費用戶的精細化管理，按年增7.5%，達10億元。

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記者：李哲毅