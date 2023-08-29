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【新機情報】motorola edge 40支援68W快充　10分鐘完成充電

科技 16:37 2023/08/29

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今年上半年的全球手機出貨量首十位之中，中階手機佔據了不少席位，可見中階手機在需求較疲弱的市道之下，仍有突圍機會。motorola edge系列今（29日）宣布再添新成員，推出全新motorola edge 40搶攻市場。

motorola edge 40採用無邊曲面玻璃顯示屏和曲面人做皮革背蓋，6.55吋屏幕，刷新率達144Hz，在遊戲、瀏覽或進行多工處理時，亦保持快速流暢。芯片方面則配備MediaTek Dimensity 8020，提供無縫連接到高速5G和Wi-Fi網絡；提供IP68防護。

搭載5,000萬像素主相機

相機規格方面，motorola edge 40搭載5,000萬像素主相機鏡頭加上廣闊光圈（f/1.4），在主體背後亦會營造自然柔化的背景。全像素對焦技術則可在任何光線下，提供更精確的表現，加上光學影像穩定器（OIS），帶來更清晰照片。

提供Vlog模式

後置相機鏡頭還包括1,300萬像素超廣角鏡頭和微距鏡頭，讓用戶能夠將更多內容攝入畫面，或更近距離地拍攝主體；自拍鏡頭則為3,200萬像素。motorola edge 40還配備一系列新的影像和相機增強功能，如水平鎖定、影片肖像模式和Vlog模式，讓拍攝者製作具備時尚感的內容。 

此外，當需要充電時，透過68W TurboPower快速充電技術，在短短10分鐘內，即可充足整天使用的電力，電池容量為4,400mAh。motorola edge 40亦支援高達15W無綫充電。 

motorola edge 40搭載8GB RAM，以及256GB的UFS 3.1儲存空間，由即日起於網絡營運商csl、CMHK及零售商衛訊Wilson等發售，售價為3,099元。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

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