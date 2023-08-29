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【K11集團】暑期表現強勁　K11 MUSEA及K11 Art Mall各逾三成商戶銷售額創開店以來新高

股市 15:32 2023/08/29

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【K11集團】暑期表現強勁　K11 MUSEA及K11 Art Mall各逾三成商戶銷售額創開店以來新高

K11集團旗下K11 MUSEA 及 K11 Art Mall均創開業以來人流新高，整體銷售重返歷史高位。K11 MUSEA 整體銷售較疫情前躍升120%，「文化商圈」亦成功吸納大量高端客戶，讓高端品牌銷售較疫情前飈升260%。此外， K11 MUSEA及K11 Art Mall均有超過三成商戶銷售額創開店以來歷史新高。

K11 MUSEA 及K11 Art Mall暑期表現強勁，在旅遊業復甦及K11獨有的文化生態圈吸引下，K11整體銷售表現遠超疫情前，重返歷史高位之餘，其中的 KLUB 11最高消費群組黑卡會員活躍人數，亦即每年需於場內消費至少30萬元，有關人數亦比疫情前急升210%，過去12個月總消費金額更高達約11億元。

「文化商圈」除了吸引大量高端客戶及人流，亦令優質品牌傾向落戶K11，如K11 MUSEA 出租率一直長期處於高水平，達98%。

展望未來，K11 MUSEA 將於第四季再接再厲，推出更多精彩文化藝術活動，其中 Digital Art Fair將於10月於K11 MUSEA舉行，為該展覽首次在九龍區舉行。

開市追揸沽
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編輯：姚卓然

疫情 市場拓展 K11 MUSEA 新世界
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