GfK：德國消費者信心指數9月份降至-25.5 年底前復甦可能性越來越小

全球五大市場研究集團之一GfK研究所周二（29日）的一項調查顯示，由於收入預期和購買傾向下降，預計9月份德國消費者信心指數將下降。該機構的消費者信心指數從8月份小幅修正後的-24.6降至9月份的-25.5，低於路透社調查的分析師預期的-24.3。

GfK消費者專家布克爾（Ralf Buerkl）說：「消費者情緒在今年年底前持續復甦的可能性越來越小。」，他認為持續高企的通貨膨脹率阻礙了消費者情緒的改善。

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2023年9月 2023年8月 2022年9月 消費者氣候 -25.5 -24.6 -36.8 消費氣候因素 2023年8月 2023年7月 2023年8月 購買意願 -17.0 -14.3 -15.7 收入預期 -11.5 -5.1 -45.3 商業周期預期 -6.2 3.7 -17.6

GfK 表示，由於消費者情緒在未來幾個月內可能仍將維持在較低水平，私人消費將不會對今年的整體經濟發展做出積極貢獻，反而會成為德國經濟增長前景的負擔。

消費景氣指數預測下一個月實際私人消費的發展情況。該指標讀數高於零表示私人消費同比增長。低於零則表明與去年同期相比有所下降。根據 GfK 的數據，該指標每變化一個點，就相當於私人消費同比變化 0.1%。

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興證國際指，由於進口豬肉凍品價格倒掛，中糧家佳康主動減少豬肉進口量，以豬副產品經營為主。上半年公司肉類進口業務收入按年增長7%，淨利潤0.2億元，去年同期淨利潤0.9億元。該行預計公司2023至2025年收入增速為11.3%、11.9%和12%，維持「買入」評級，目標價2.01港元。

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責任編輯：張瑋婷