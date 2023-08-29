【業績股】比亞迪上半年純利增逾兩倍 股價最高一度漲6.6%

比亞迪股份（01211）昨（28日）收市後公布今年6月止六個月中期業績，期內收入按年增加72.7%至2,601.2億元（人民幣，下同），純利109.5億元，增長逾兩倍達204.7%，主要受惠新能源汽車銷量增長；不派中期息。業績強勢下，比亞迪周二（29日）股價即高開1.6%，最高漲6.6%見240元，至收市報237.8元，升幅5.6%。



按公司業績，期內毛利受惠於新能源汽車業務增加，按年增134.4%至476.73億元；毛利率亦由13.5%升至18.3%。期內收入按業務分，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入增長91.1%至2,088.2億元；手機部件、組裝及其他產品業務收入增長24.4%至510.9億元，分別佔集團總收入80.3%及19.6%。





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比亞迪表示，儘管面對汽車行業競爭加劇、 新能源汽車補貼取消的挑戰，但集團憑藉品牌力提升、規模優勢持續擴大和產業鏈成本控制能力，叠加上游原材料價格回落，集團新能源乘用車業務繼續保持良好的盈利能力。展望下半年，內地新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，滲透率亦有望繼續突破。

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記者：鄭昊彤