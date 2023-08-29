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【大行報告】摩通：料未來一年營收增長率逾三成 上調新東方目標價至55元

股樓投資 18:23 2023/08/29

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摩根大通表示，看好新東方（09901）業務快速增長，預測公司未來一年營收增長率達30%以上，具有相當高的盈利可見度，行業監管環境也趨向穩定。加上其估值低廉，該行認為現價水平屬被低估，目標價上調至55元，予「增持」評級。新東方周二（29日）收報42.65元，跌0.8%。

 

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該行指出，公司旗下直播電商子公司東方甄選（01797）近日發布年度業績，表現符合預期，相應調整對新東方的經營預測，當中核心及教育業務預測未變，包括將2024財年經調整淨利潤從3.68億美元微升至3.69億美元，2023及2024財年經調整每股盈測則調整為0.15及0.22美元。

 

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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東方甄選（01797） 新東方—S（09901） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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