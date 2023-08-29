【大行點睇】花旗：具穩定未入賬銷售及母公司支持 綠城中國明後兩年盈利將恢復增長

花旗表示，綠城中國（03900）正按進度推展2025年規劃，預計其2024至2025年盈利將恢復增長，主要因為有穩定的未入賬銷售、獲母公司支持，以及其估值吸引，將其目標價由11.3元上調至11.5元，並重申「買入」評級。綠城中國周二（29日）收報9.06元，漲13.1%。

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該行稱，上半年綠城中國核心盈利達38.8億元人民幣，按年升4%，略高於預期，收入下跌12%，但毛利率維持在17.4%，與去年同期持平，淨利潤率由去年同期的5.5%，改善至今年上半年的6.8%，資產負債表穩健。

該行又指，公司目標要做到內房首十名的品質標竿，目前進展理想，首七個月歸屬公司的銷售額增長22%，自投銷售在行業排名第八。

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記者：鄭昊彤