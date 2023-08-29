官方樓價指數3連跌　代理籲政府盡快出招救市

據差餉物業估價署最新公布，七月份私人住宅售價指數報343.4點，按月跌1.12%，跌幅是8個月以來最大，而且連跌3個月，累跌3.08%。不過，與去年底相比，樓價仍升約2.6%。值得留意的是，代理業界普遍認為，如果再無好消息，樓價將繼續在低位徘徊，並呼籲政府應盡快出招救市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，若缺乏利好消息或政策刺激，僅餘的2.6%樓價升幅將於第四季被消耗。他認為，港府是適當時候考慮救經濟措施，皆因現時股樓皆跌，為整體經濟帶來穩憂，影響市民消費信心，相信只要及時搞好經濟，股樓回升，消費市場才可得以回復。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明說，近期樓市表現偏軟，影響本港經濟，為避免樓市出現一蹶不振情況，政府應順應時勢「減辣」，甚至撤辣。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商以「震撼價」推出新盤，令二手業主更為被動，急於出貨者需進一步降價才能達成交易，令二手樓價持續向下，料本月樓價指數將維持逾1%的跌幅，連同9月持續偏軟，料第三季樓價跌幅將擴大至約2.6%，屆時全年樓價升幅只僅餘約1%。

不過，他認為，第四季或成樓市轉捩點，首先市場期望10月下旬特首的第二份《施政報告》可能放寬或調整樓市辣招，另期望息口在第四季已近見頂。他又相信，愈來愈多專才到港，住屋需求將續增加，假如政策及專才住屋需求能相應配合下，樓價第四季仍有望翻身，累積反彈3%至5%，則全年樓價仍可看升4%至6%。

香港置業行政總裁馬泰陽說，今年樓價升幅收窄至約2.6%，反映樓市跌勢已成定局，而目前息口走勢尚未明朗，買家入市信心簿弱，令業主減價沽貨壓力增加，致樓價時光倒流，又認為若第三季欠缺利好消息，相信樓價跌幅有機會進一步擴大，期望政府在樓市跌勢加劇前立即「撤辣」，抓緊最佳救市時機。

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