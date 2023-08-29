配置實物資產股票應對通脹再升溫

聯儲局自收緊貨幣政策以來，已經累計加息5.25厘，但美國經濟數據仍然穩健，令市場憂慮通脹會否出現結構性高企。我們認為，通脹或將在短期内降溫，但未來仍有再度攀升的風險，增加實質資產股票配置或有望對沖這一風險。

利率攀升對美國經濟影響較預期弱

聯邦基金利率已升至20多年來的最高水平，但利率攀升對美國經濟的影響較預期弱。一般來說，隨著利率上升，經濟會放緩，導致勞動力市場疲軟，繼而影響消費者。然而，在通脹放緩的情况下，勞動力市場緊縮令實質收入得以增長，而超額儲蓄則令消費者資產負債表維持穩健，這兩個因素最終為整體經濟帶來支持。

另外，由於美國按揭市場大多屬於定息按揭，利率攀升的影響相對較低。鑑於企業在過去以較低利率償還債務，由財政刺激計畫而非高息貸款補充資本支出，因此加息對企業的影響亦較小。

住屋通脹當前正由高位回落，其包括主要住宅租金和業主等價租金，由於這兩個部分在消費者物價指數（CPI）中的比重約三成，並對CPI有滯後影響，市場希望數據轉弱將會在未來數月拉低整體通脹。雖然聯儲局或會樂見此趨勢，但美國經濟數據維持穩健令投資者憂慮出現通脹下滑停滯或升至更高水平。這種情況在過去亦曾出現，如在1980年代，高通脹一度受到控制，但由於聯儲局過早放寬限制性貨幣政策，價格隨即反彈。

大宗商品價格或將攀升

通脹攀升將會利好與大宗商品相關的股票。在過去一年，經濟衰退風險增加、中國房地產市場疲弱、歐洲去年冬天異常溫暖，以及俄烏戰事對經濟影響較預期弱是造成大宗商品價格持續走弱的主要原因。

然而，我們認為這個趨勢正在逆轉。首先，導致價格疲弱的幾大不利因素或將消退。最值得注意的是，中國最近表示為房地產市場提供更多支持的意願，或將帶動大宗商品需求，而俄羅斯決定不再參與黑海糧食出口協議則可能影響全球糧食供應。

另外，有跡象反映能源市場的供應或將見頂。舉例來說，鑽井平台在2023年穩步减少，其數量在2月以來更快速降低。美國活躍的石油和天然氣鑽井平台的數量是預測能源供應趨勢的有效指標。一般而言，當活躍的鑽井平台開始減少，表明能源生產商意識到市場已經供過於求，並開始進行必要的調整，以設定價格下限。

關注實質資產股票

在資產配置方面，我們上調對實質資產股票的配置，包括增加對與大宗商品相關股票的配置，以對沖通脹或會在輕微回落及維持高於聯儲局2%目標後再次上揚的風險。

總括而言，通脹前景仍不明朗，環球央行或將終結收緊利率政策亦可能造成市場波動，投資者配置股債時仍應維持審慎，並注意投資組合流動性，以在投資良機出現時及時部署。

責任編輯︰梁浩碩