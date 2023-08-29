【業績速報】中交建半年多賺3.2%至123.49億 新簽合同額8,866.9億 增10.6%

中交建（01800）公布，截至今年6月底止，純利123.49億元（人民幣，下同），按年微升3.2%；實現營業收入3,644.5億元，按年微增0.4%；不派發中期息。

期內，集團新簽合同額8,866.9億元，增長10.6%。截至6月底止，未完成合同額3.8萬億元。

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港口建設方面，持續保持在該領域的明顯競爭優勢，今年上半年新簽合同額為438.62億元，同比增長14.3%，佔基建建設業務的6%；道路與橋樑建設方面，上半年該領域新簽合同額為2,058.7億元，同比增長15.1%，佔基建建設業務的26%；鐵路建設方面，中國境內鐵路建設新簽合同額為189.95億元，同比增長5.9%，佔基建建設業務的2%。

城市建設等領域方面，集團積極搶抓國家新型城鎮化進程加速所帶來的增長機遇，上半年新簽合同額為3,878.4億元，同比增長7.8%，佔基建建設業務的49%；疏浚業務方面，上半年新簽合同額為622.4億元，同比增長3.6%。其中，來自於境外地區的新簽合同額為71.96億元。

上半年，集團各業務來自於境外地區的新簽合同額為1,411.75億元（約折合209.83億美元），同比增長22.2%，約佔新簽合同額16%。其中在「一帶一路」沿綫國家和地區新簽合同額101.52億美元。新簽合同額在3億美元以上项目15個，總合同額131.46億美元，佔全部境外新簽合同額的63%。

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記者：李兆明