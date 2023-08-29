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美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）

環球社會熱點 18:07 2023/08/29

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美國北卡羅萊納州大學（North Carolina University）周一（28日）爆發校園槍擊，導致一人死亡，據悉槍手為當地中國留學的博士班學生。網絡流傳影片可見，有學生跳窗逃生。

（第二版更新死者身份）

特朗普涉推翻大選聆訊2024開庭 「超級星期二」前夕 【下一頁】

當地媒體報稱，北卡州大學位於教堂山園區（Chapel Hill）周一的校園槍擊中，一名教職員遇難，一名在校博士班中國留學生Tailei Qi被捕。

另有影片流傳，顯示數名學生正爬窗逃生，在一樓下跳遠離現場。警方接報後封鎖現場約3小時，隨Tailei Qi被捕解除封鎖。大批學生及教職員其時反鎖宿舍﹑課室及圖書館，確保安全。

美國多間媒體報稱，槍擊案死者為同為華裔的教授Zijie Yan。據指，Tailei Qi隸屬Zijie Yan的研究團隊。

點擊圖片放大
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美FAA調查 4800機師涉瞞報重大健康問題 【下一頁】

據悉，Tailei Qi於2015年在武漢大學畢業，其後在路易斯安那州大學攻讀機械工程碩士，已於2021年畢業。他自2022年起在北卡州大學應用物理科學系工作，擔任研究助理及攻讀博士。

警方周一召開記者會時表示，現時未有發現槍手行兇動機，亦未有發現任何行兇槍械。當地官員確認，暫時未起訴Tailei Qi任何罪名。Tailei Qi親友表示，他平時為人友善及非常安靜，難以想像他會持槍行兇。

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責任編輯：吳漢培

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