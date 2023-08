美北卡州大學爆槍擊 學生跳窗逃生 槍手為中國博士生（第二版）

美國北卡羅萊納州大學(North Carolina University)周一(28日)爆發校園槍擊,導致一人死亡,據悉槍手為當地中國留學的博士班學生。網絡流傳影片可見,有學生跳窗逃生。

(第二版更新死者身份)

當地媒體報稱,北卡州大學位於教堂山園區(Chapel Hill)周一的校園槍擊中,一名教職員遇難,一名在校博士班中國留學生Tailei Qi被捕。

另有影片流傳,顯示數名學生正爬窗逃生,在一樓下跳遠離現場。警方接報後封鎖現場約3小時,隨Tailei Qi被捕解除封鎖。大批學生及教職員其時反鎖宿舍﹑課室及圖書館,確保安全。

美國多間媒體報稱,槍擊案死者為同為華裔的教授Zijie Yan。據指,Tailei Qi隸屬Zijie Yan的研究團隊。

NEW VIDEO: Person arrested in connection to @UNC shooting. @WRAL pic.twitter.com/zmRSDKiEa4