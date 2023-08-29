對固定收益投資者 歷久常新的投資錦囊

常言道，「凡事有起必有落」。美國聯儲局在調高利率至2007年以來的最高水平後，投資者目前關注借貸成本「何時」開始下降。即將暫停加息的不止是美國，其他國家的央行亦正考慮暫緩進一步加息。

一般而言，若加息周期接近見頂，大部份債券孳息率將達到相對吸引的水平，意味孳息率進一步上升的空間有限。因此，考慮投資債券市場的投資者可把握債券重新定價的優勢，同時爭取較高的孳息回報。因此，若債券價格隨著減息周期反彈，債券持有人便可受惠於價格升值，透過較高孳息率和價格上漲締造總回報，從而將總回報最大化。

如果您選擇繼續投資或配置於債券，以下數個投資錦囊對你或有裨益。

首先，將所有投資集中在單一資產可能並非明智之舉，一定要學懂分散風險。投資亞洲美元債券的一般金額為200,000美元，實在是一筆不小的數目。若債券出現違約，這項投資將面臨風險。

相反，透過互惠基金投資於固定收益，能夠提供分散投資優勢，因為一般投資工具可能持有100多隻債券，部份甚至多達150至200項持倉。

接下來的問題是，固定收益應佔總投資的多少？一般經驗法則是，投資者持有的債券比重應與其年齡相符。舉例說，如果您今年30歲，您應將投資組合約30%投資於固定收益，70%投資於股票。固定收益的配置比重應隨著您的年齡而有所增加。

固定收益投資的另一項潛在優勢是債券能夠為資本提供保障，以防範經濟衰退。債券一般比股票穩定，並提供分散投資來源，有助降低波幅和整體投資組合風險。

最後，如果您能盡早善用資本，便有更多時間累積財富—因爲一些固定收益基金的分派計劃比存款提供更恆常的收益，利息除了可隨著時間而產生複合效應，甚至可增加您的收益。