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比亞迪電子上半年多賺1.4倍 另158億人幣收購內地資產

股樓投資 16:03 2023/08/29

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比亞迪電子(00285) 宣布上半年業績，及上市以來最大宗收購。集團至6月止中期盈利15.2億元（人民幣．下同），升1.4倍，不派中期股息。上半年比亞迪電子收入約562億元，升28.6％，創新高，純利上升則主要受益於業務結構的優化和產能利用率的提升。至3時半，比亞迪電子報32.4元，跌1.3%。

【恒大復牌】恒大上半年蝕330億 總負債2.38萬億 復牌股價最多跌近87%至0.22元  詳情請看【下一頁

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

上半年，比亞迪電子的新能源汽車業務板塊的產品線大幅擴充，出貨量大幅增長，收入按年增長89.4%。集團表示，會持續加大在新能源汽車產品上的研發投 入，佈局智能懸架、智能座艙、智能駕駛、核心控制器和傳感器等產品，將為集團業務發展帶來新的增長動能。

另外，比亞迪電子與全球最大之電子製造服務及解決方案提供商之一的捷普科技(美：JBL)簽署了收購框架協定﹐擬以約158億元人民幣即22億美元現金，向對方收購移動電子製造業務，收購資產包括位於成都及無錫的產品生產製造業務，包括現有客戶的零部件生產製造業務。比亞迪電子形容，交易象徵集團拓寬消費電子的核心供應鏈，進一步提升市場份額。

【業績速報】中交建半年多賺3.2%至123.49億 新簽合同額8,866.9億 增10.6%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

比亞迪電子（00285） 港股

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【業績股】比亞迪上半年純利增逾兩倍 股價最高一度漲6.6%

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