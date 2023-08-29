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聯儲局鷹氣欠奉　美債息高位回落

股市 14:45 2023/08/29

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聯儲局鷹氣欠奉　美債息高位回落

在上周五的傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會上，聯儲局主席鮑威爾指出通脹仍然高企，如有需要聯儲局將進一步加息，但會謹慎行事。有關言論顯示，聯儲局未有明確鷹派立場，進一步加息的門鑑有所上調，因此，美元及美息反覆回落。然而，聯儲局與日本央行的貨幣政策立場仍然南轅北轍，美元兌日圓持續在146水平以上高位波動。

與此同時，人民幣有在7.3水平附近有企穩跡象，人行持之以恒的人民幣中間價指引正在發揮作用，配合離岸人民幣市場「挾息」疑雲，以及中國當局大減股票印花稅救市，現時人民幣空頭已有所收歛。

9.20聯儲局會議後　人民幣或再波動

然而，中國房地產危機仍未解除，投資者看空中國情緒強烈，中國當局需要推出強而有力的措拖拯救樓市才足以扭轉悲觀預期。人民幣中間價指引只能作權宜之計，根據上一輪貶值經驗，人行將人民幣中間價鎖在7.15水平以下大約3至4星期後，便允許新一輪貶值。假如人行重施固技，以同一方式調控人民幣貶值節奏，筆者推算聯儲局在9月20日舉行會議後，人民幣市場可能開展新一輪波動行情。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

編輯：姚卓然

 

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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