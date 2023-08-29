【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間

香港人均居住面積低於亞洲主要城市，早前政府數據顯示，本港人均居住面積只有約161平方呎。今期「精明裝修」要介紹的單位是位於土瓜灣的喜點，一家三口居於259平方呎的單位，夫婦二人與女兒，平均每人只有約86平方呎的空間，但設計師為單位加建閣樓，為業主一家締造每個人的私人空間，全屋設計及訂造傢俬工程花費25萬元。

單位的整體風格採用了和式風格，搭配柔和的木紋和以木色為主調，營造出溫馨舒適的家居氛圍。一踏入屋內，廚房、客廳及睡房一目了然。單位面積明顯不足夠3人居住，設計師於是利用閣樓的設計劃分夫婦二人及囡囡的睡眠空間，利用閣樓擴展空間。閣樓的設計分為上下兩層，女兒與父母因而有了各自的私人空間。另外，由於睡眠空間設於廚房上方，為了防止煮食氣味飄上閣樓，設計師使用趟窗設計阻隔油煙。

在有限的空間中，設計師也注重增加收納空間的設計，分別利用入牆櫃、冷氣橫樑及百葉窗增加額外收納空間。客廳方面，盡管單位的樓底較高，設計師沒有將電視櫃放置到最高的位置，反而保留上方空間，並作為開放式展示區，配襯適當的燈光效果，使客廳不太壓迫，營造出較寬敞舒適的氛圍。戶主一家可看電視的同時，亦有一個小露台可以欣賞風景。

由於業主購入單位後，發現牆身和地板都較殘舊，故翻新基本的牆身及地板，又鋪設石塑地板，好處在於毋須拆除磚塊，價格合理且施工迅速，全屋設計及訂造傢俬工程花費25萬元。盡管面積有限，但只要規劃得宜，即使在空間細小也能擁有舒適居住環境和私人空間。

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責任編輯：陳玉蓮